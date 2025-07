Comandante en jefe de la FACh ante falta de antecedentes que acusa la Fiscalía de Tarapacá: “El fiscal de Aviación entregó lo pertinente”

El comandante en jefe de la FACh, Hugo Rodríguez, se refirió a los cuestionamientos de la fiscal regional de Tarapacá, María Trinidad Steinert, quien planteó en CNN Chile que “aún no hay una entrega completa ni suficiente” de los antecedentes.

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), Hugo Rodríguez, se refirió a la entrega de antecedentes en el marco de la investigación a cinco exfuncionarios de la institución, quienes están siendo indagados por el presunto intento de transportar ketamina a bordo de un avión militar.

La fiscal regional de Tarapacá, María Trinidad Steinert, señaló en el programa Hoy Es Noticia de CNN Chile que “todavía no se ha resuelto la competencia, no se ha fijado audiencia y tampoco la Corte ha determinado si es efectiva o no la obligación de la FACh de remitir los antecedentes”. Añadió que solo ha recibido un resumen de los cargos imputados, “algo similar a un auto de procesamiento, pero no todo el expediente”.

Y complementó: “Para una buena argumentación jurídica, necesito todos los antecedentes, no solo cinco hojas. Aún no hay una entrega completa ni suficiente”.

Ante estas declaraciones, Rodríguez respondió: “La decisión es colaborar con la fiscal de Tarapacá. La Fiscalía de Aviación entregó lo que le mandó como información que nosotros tenemos en este momento. No estamos en una condición en la cual le pudiésemos haber entregado en este momento la carpeta completa, pero si ella lo precisa, es algo que nosotros vamos a realizar”.

“Lo que nosotros hemos dicho es que vamos a colaborar con todo lo que ahí se estipula”, sostuvo.

Consultado sobre por qué no se entregó la información completa, el comandante explicó: “El fiscal de Aviación entregó todo lo que era pertinente en este minuto”, y al preguntarle quién fija ese criterio, reiteró que “es el fiscal”.

