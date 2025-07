“Me faltan antecedentes”: Fiscal acusa que FACh entregó solo 5 páginas sobre caso de presunto tráfico de drogas

La fiscal regional de Tarapacá, María Trinidad Steinert, señaló en CNN Chile que aún no se ha resuelto la competencia ni se ha fijado una audiencia. En ese contexto, aclaró que solo ha recibido un resumen de los cargos imputados, “algo similar a un autoprocesamiento, pero no todo el expediente”.

La fiscal regional de Tarapacá, María Trinidad Steinert, se refirió al caso que involucra a cinco exfuncionarios de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), quienes están siendo investigados por el presunto intento de transportar ketamina a bordo de un avión militar.

Según explicó, el Ministerio Público solicitó los antecedentes del caso, ya que considera que el delito investigado —tráfico ilícito de estupefacientes— corresponde a la justicia ordinaria y no a la justicia militar.

“Este tipo de delitos atenta contra la salud pública, y por lo tanto, no se trata de un ilícito especial previsto en el Código de Justicia Militar, que está enfocado en delitos excepcionales y en tiempos de guerra”, afirmó.

Consultada por la periodista Matilde Burgos sobre los dichos del comandante en jefe de la FACh, Hugo Rodríguez, quien sostuvo que “todos los delitos cometidos por militares en recintos militares tienen competencia en la Fiscalía de Aviación”, Steinert respondió que existe una evolución jurisprudencial que respalda la competencia del Ministerio Público en este tipo de causas.

“Con esa convicción —de que nos corresponde investigar— presentamos una solicitud al juez de garantía para que fije audiencia de discusión de competencia. Será el tribunal el que decida, en base a los argumentos de ambas partes, a qué institución le corresponde continuar con la investigación”, explicó la fiscal.

En paralelo, detalló que se realizaron dos presentaciones: una para discutir la competencia ante el Tribunal de Garantía, y otra al amparo del artículo 19 del Código Procesal Penal, que permite solicitar a otra autoridad el envío de antecedentes de un caso.

“He recurrido formalmente a que se remitan los antecedentes al Ministerio Público. La FACh respondió que no es posible, ya que ellos se declaran competentes para investigar este asunto, y por eso no se ha convocado al Ministerio Público en esta causa”, indicó Steinert.

Frente a esta negativa, la Fiscalía acudió a la Corte de Apelaciones, que este lunes dio un plazo de 24 horas a la FACh para que se pronuncie sobre la entrega o no de los antecedentes.

“Todavía no se ha resuelto la competencia, no se ha fijado audiencia y tampoco la Corte ha determinado si es efectiva o no la obligación de la FACh de remitir los antecedentes”, precisó la fiscal, quien añadió que solo ha recibido un resumen de los cargos imputados, “algo similar a un autoprocesamiento, pero no todo el expediente”.

Y advirtió: “Para una buena argumentación jurídica, necesito todos los antecedentes, no solo cinco hojas. Aún no hay una entrega completa ni suficiente”.

Finalmente, reiteró en que no debe generarse la impresión de que los antecedentes ya fueron entregados en su totalidad. “A mi modo de ver, no hay una entrega completa y suficiente”, concluyó.