El ministro de Salud, Enrique Paris, señaló en el balance COVID-19 de este sábado que “la semana pasada estuve en el Hospital De Castro y le envió un saludo a la UTI, a diferencia de otra cosa que está ocurriendo acá en Santiago, en el Hospital de Castro han logrado aumentar las camas UTI de 5 a 24”.

En el mismo punto, manifestó que en dicho recinto sanitario “toda la gente trabajando con alegría, con esfuerzo, con entrega y sacrificio. Nadie se quejó”.

Al respecto, desde el Colegio Médico (Colmed) de Santiago, indicaron: “profunda indignación generan las hirientes declaraciones de la máxima autoridad sanitaria hacia los trabajadores de salud, quienes sostienen sobre sus hombros la respuesta sanitaria de estos 15 meses de pandemia no merecen este injusto trato. Esperamos excusas correspondientes”.

La presidenta del Colmed Santiago, doctora Francisca Crispi, sostuvo que “el personal de salud de Santiago que el ministro insulta, ha expandido las camas críticas 5 veces sobre la ocupación basal, a costa de su propia salud y cansancio extremo. Fuerza a las y los trabajadores de la salud que en todo el país siguen haciendo esfuerzos sobrehumanos”.

Por otro lado, el secretario general del Colmed, José Miguel Bernucci, aseveró que hay “equipos totalmente reventados, sobrepasados física y emocionalmente no se merecen el ninguneo de su autoridad por TV abierta. Casi todos los hospitales y clínicas han doblado e incluso triplicado su capacidad en base a los mismos equipos. No, no era necesario hacer eso”.