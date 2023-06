El presidente del Colegio Médico de Valparaíso (Colmed), Luis Ignacio de la Torre, respondió a las declaraciones de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien señaló que la bebé de dos meses que falleció producto de una neumonía- generada por el virus sincicial- “era difícil que sobreviviera“.

La secretaria de Estado, señaló en el marco de una pauta del Minsal, que en el caso de la menor “la verdad es que el cuadro era muy grave, y aunque hubiese habido una posibilidad de traslado, era difícil que hubiera sobrevivido“.

En ese contexto, y en conversación con Emol, el doctor dijo que en su opinión “la ministra se equivoca cuando asegura que dada la gravedad de esta paciente, aunque se hubiese trasladado, hubiese sido difícil que sobreviviera, porque ese escenario no lo vamos a conocer“.

“Esta paciente no tuvo acceso oportuno a una cama de UCI pediátrica en el momento que su cuerpo lo requería y, por lo tanto, creo que hablar de aquello solo genera más dolor“, señaló.

Asimismo, precisó que este año han existido mayores contagios por virus respiratorios, incluido el sincicial. “Nunca habíamos tenido una cantidad de contagios de esta magnitud y eso está presionando al alza, las consultas de urgencia pediátrica y la necesidad de hospitalizar niños, sobre todo menores de 4 años, por cuadros graves”, expresó.

“La tecnología ayuda, los equipos humanos altamente capacitados ayudan a marcar la diferencia entre un enfermo grave que sobrevive y uno que puede fallecer. Sin embargo, si esos equipos e insumos no están disponibles, eso lamentablemente, no ayuda o no resuelve el problema de salud de un paciente”, subrayó.

Finalmente, el presidente del Colmed hizo énfasis en potenciar la prevención.

“Por mucho esfuerzo que hagamos para aumentar las camas críticas, si bajamos los contagios, baja el número de personas que tienen cuadros medianamente graves y graves. La fórmula es simple, en un país con pocas camas pediátricas disponibles, con una red de salud que tiene deficiencias estructurales en todo Chile y con dificultades de traslado (…) el esfuerzo está en prevenir“, dijo.

“Si usted tiene niño con síntomas respiratorios no los envíe a clases, si no les queda otra que enviarlos, hágalo pero con una mascarilla ojalá del tipo KN95 por mayor capacidad de filtración. Recuerde también el lavado frecuente de manos”, zanjó.