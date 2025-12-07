Dueño de botillería en Colina mata a asaltante e hiere a otros tras intento de robo: Fiscalía indaga legítima defensa

Un hombre de 70 años abrió fuego con un arma inscrita cuando cuatro delincuentes intentaron asaltar su local en Colina. Uno murió en el lugar y los otros tres escaparon. Carabineros investiga si hay más heridos.

Un violento intento de asalto terminó con un delincuente muerto la noche de este sábado en la comuna de Colina, luego de que el dueño de una botillería respondiera a tiros al ser intimidado por un grupo de asaltantes.

Según los primeros antecedentes, cuatro sujetos llegaron en un automóvil hasta el local ubicado en calle Esmeralda. Tres de ellos ingresaron armados con pistolas y un cuchillo para intimidar al propietario y a su familia, quienes atendían el negocio en ese momento.

El fiscal Felipe Olivarí explicó que los asaltantes incluso realizaron un disparo al aire en el interior del local. Sin embargo, en un momento de descuido, el dueño —un hombre de 70 años— sacó una arma de fuego debidamente inscrita y efectuó al menos cuatro disparos.

Uno de los delincuentes cayó herido de gravedad a las afueras de la botillería y murió en el lugar. Los otros tres escaparon en dirección desconocida.

La Fiscalía no descarta que otros asaltantes hayan recibido impactos de bala, aunque hasta ahora no se han registrado ingresos de personas baleadas en recintos asistenciales de la zona.

Dueño del local queda como víctima

El fiscal Olivarí indicó que, por ahora, el propietario se encuentra en calidad de víctima, ya que habría actuado bajo la figura de legítima defensa al enfrentar un asalto armado.

Peritos del OS9 y del Laboratorio de Criminalística de Carabineros trabajan en el sitio del suceso para dar con el paradero del resto de los involucrados y aclarar la dinámica completa de los hechos.