“Es el hecho más grave que ha ocurrido en la educación chilena”: Colegio de Profesores por muerte de inspectora en Atacama

El presidente del Colegio de Profesores lamentó el hecho y comentó que "los colegios hoy no son espacios 100% seguros; nosotros no tenemos la posibilidad de garantizarle a las familias que sus niños van a estar total y absolutamente protegidos".

El presidente del Colegio de Profesores, Mario Aguilar, condenó la agresión de un alumno contra sus compañeros y profesores, que terminó con la muerte de una inspectora durante este viernes en el Instituto Obispo Silva Lezaeta, en Calama.

La agresión fue perpetrada por un estudiante de 4.° medio, quien atacó con un arma blanca a la víctima, de 59 años, que falleció en el lugar debido a la gravedad de sus heridas.

Para Aguilar, esto es “el hecho más grave que ha ocurrido en la educación chilena”, según consignó 24 Horas.

“Es tal vez el hecho más grave que ha ocurrido en la educación chilena de violencia (…) no recordamos que una profesional de la educación falleciera ejerciendo su trabajo”, señaló.

El profesional aseguró que han advertido en reiteradas ocasiones al Gobierno y a las autoridades del incremento de la violencia en las aulas.

“Esto es algo que nosotros hemos venido advirtiendo desde hace tiempo (…) claramente hay un problema de salud mental en la población infantil-juvenil que no se está abordando, entonces vamos a tener que hacer varios análisis seguramente”, precisó.

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Según el dirigente, el mayor desafío actual en la educación chilena es la violencia en los establecimientos educacionales.

Agregó que “es un reporte nacional el aumento de la violencia en la convivencia escolar; de alguna manera está normalizándose como forma de conducta (…) aquí tiene que haber un antes y un después”.

Por último, Aguilar llamó al presidente José Antonio Kast a tratar esto como “una superemergencia“.