Colegio de Abogados advierte “deterioro institucional” tras críticas por casos como SQM: “Preocupa el maltrato al juez”

El presidente del Colegio de Abogados, Ramiro Mendoza, abordó en CNN Chile Radio la declaración pública emitida por el gremio en defensa de la judicatura.

El Colegio de Abogados ha tomado una postura firme ante el alza en las críticas dirigidas al Poder Judicial, que en el último tiempo se han visto intensificadas tras veredictos controversiales, como las absoluciones en el mediático caso SQM y el desarrollo de Australis, el Caso Audios, entre otros.

La entidad gremial, encabezada por su presidente, Ramiro Mendoza, ha manifestado su “preocupación” por el lenguaje utilizado por algunos profesionales del derecho. En esa línea, el abogado advierte sobre un preocupante “deterioro institucional”.

En conversación con CNN Chile Radio, Mendoza, quien fue contralor en su momento y ahora se encuentra en Canadá participando en la International Bar Association (IBA), explicó que la declaración del gremio busca resguardar el respeto a la judicatura en un contexto de baja confianza en las instituciones.

Ramiro Mendoza, presidente del Colegio de Abogados: "Hay que controlar los desvaríos éticos para que las cuestiones no se conviertan en rayados constitucionales que nos puedan dificultar obtener una buena justicia".

¿Cuál es el riesgo de la baja confianza en la justicia?

Mendoza vinculó el fenómeno a las mediciones de opinión pública, citando específicamente las encuestas del CEP y la Universidad Católica que muestran una falta de confianza generalizada en el país y un deterioro hacia los órganos judiciales.

Para el presidente del gremio, la consecuencia de esta crisis de legitimidad es profunda. “Cuando empieza a decaer la confianza en la justicia, empiezan a suceder o a caer sucedáneos de hacer justicia, digamos que la justicia por propia mano, la justicia por los medios, y eso es un deterioro que a nosotros nos tiene muy preocupados“, aseguró.

El foco de la crítica del Colegio no es el fondo de las resoluciones judiciales, sino la forma en que se abordan las discrepancias, especialmente el “maltrato” hacia los jueces.

Mendoza enfatizó la paradoja que enfrentan los magistrados:

“El juez está chapado en su silencio, pues el juez sale a defenderse, perdió la imparcialidad, digamos y si pierde la imparcialidad ya no es juez tampoco. Entonces, nos pareció que hay una serie y la particularidad de esta declaración es que curiosamente cuando termina la declaración hay una serie de normas, que son las normas del código ético que nosotros decidimos poner y que es en relación con la actividad y la conducta de los abogados”.

El límite entre la crítica de fondo y el “maltrato” al juez

Si bien el gremio sostiene que la autonomía crítica es fundamental y que las decisiones judiciales pueden ser impugnadas y criticadas, el punto de inflexión se produce cuando se excede el marco del respeto y se utilizan adjetivos ofensivos.

El caso SQM, donde el exfiscal Carlos Gajardo ha mantenido una postura crítica con la judicatura, fue reconocido por Mendoza como un contexto, pero el presidente gremial evitó personalizar el reproche:

“A partir de lo de SQM efectivamente en el que un grupo de abogados se ha excedido en la forma como debe tratarse a los jueces, eso es lo que nos preocupa”, señaló. Además, el presidente lamentó que quienes suelen utilizar este tipo de lenguaje no están colegiados, lo que limita la capacidad de la entidad para ejercer una “persecución ética”.

La advertencia de Mendoza es clara: sin control ético, los desvaríos en el lenguaje se convierten en “rayados institucionales que nos pueden dificultar obtener una buena justicia”. El presidente del gremio hizo un llamado a evitar el uso de descalificativos, como tratar a los jueces de “tarados”, y a hacer una crítica que “resguarde los ámbitos éticos”.

Presidente del Colegio de Abogados, sobre críticas: "No se trata que no haya que decir nada, cada uno tiene su crítica. Tenga cuidado en sus declaraciones, como gente madura y profesional, no para gente histérica".

La demora en el Caso Audios y la autocrítica del gremio

Al ser consultado sobre si no era un error poner el foco en las declaraciones críticas, ignorando las “actuaciones gravísimas” de algunos jueces removidos o las demoras en sus propios procesos internos, Mendoza se mostró receptivo.

En esa línea, abordó el proceso ético interno contra el abogado Luis Hermosilla por el denominado Caso Audios, reconociendo que ha habido demoras.

“Ha tenido algunas demoras precisamente por la forma de llevarse el proceso y la actuación de quienes llevan la defensa en ese proceso. Pero estamos tratando de que eso salga lo más rápido posible”, indicó Mendoza.

Si bien el presidente del gremio reconoció que esperan que la resolución “pueda que quede este año”, aludió directamente a las críticas por la lentitud, señalando que “sería súper entusiasmante, nos entusiasmaría mucho que no hiciera las críticas siendo colegiado“.

Finalmente, Mendoza concluyó que el cuidado de la justicia es un deber colectivo. “Tenemos que cuidarla los abogados que litigamos ante los jueces, tienen que cuidarla los jueces en la prontitud, en la prudencia de las decisiones que adoptan, y tienen obviamente que abordarla y cuidar a los que litigan ante los jueces”, sentenció, alertando que “no vaya a ser que el día de mañana nosotros estemos llorando sobre esta leche que estamos derramando entre todos“.