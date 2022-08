Tras acusar públicamente que el Gobierno no le habría avisado de la organización del comité ministerial en su comuna el pasado jueves, el alcalde de Puente Alto, Germán Codina, dijo haber vivido una “fake news” debido a las declaraciones de la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, quien optó por desmentir al edil, argumentando que sí se le había avisado, pero habría estado con una “solicitud de vacaciones“.

Se trató del primer consejo mensual de gabinete que se celebra fuera del Palacio de La Moneda, realizándolo en el Centro de Referencia de Salud Hospital Providencia Cordillera.

Según consignó La Tercera, este domingo en el programa Mesa Central, Codina sostuvo que “me tocó vivir una fake news esta semana, la ministra vocera diciendo que estaba de vacaciones, cuando yo estaba en un campamento trabajando con las dirigentes sociales“, revelando además que el presidente Gabriel Boric lo habría llamado para disculparse.

“Me llamó para excusarse, yo aprovecho de agradecérselo. Me llamó la ministra Izkia Siches también, pero resulta que un rato después de que me llamó el presidente de la República, aparece la ministra vocera y en vez de reconocer que el presidente me llamó por teléfono para excusarse de lo sucedido, aparece con una versión totalmente contradictoria“, aseguró el edil.

Por su parte, la titular de Segegob, sostuvo que “el equipo central, Presidencia e Interior se contactó con los equipos del alcalde. Entendemos, si no nos equivocamos, [que] está hoy con una solicitud de vacaciones, pero nosotros nos contactamos. Tenemos toda la disposición para seguir trabajando con todos los alcaldes de nuestro país, con él en particular también”.

Además de catalogar los hechos como una “intromisión política“, el alcalde apuntó a que no habría sido invitado porque “saben que voy a defender a la gente sin los colores políticos, y hoy están preocupados porque tanto el Rechazo como el Apruebo tienen posibilidades de ganar“.

Así, Codina cerró diciendo: “Lo que digo es que uno puede tener muchas diferencias, pero si vamos a cuidar la democracia, lo primero es entender que es con ese representante de la ciudadanía es con quien debes articular las demandas de la comuna“.