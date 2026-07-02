Venezuela: Rescatistas logran sacar con vida a hombre que estuvo más de una semana atrapado bajo casi nueve metros de escombros

(CNN en Español) – En un “rescate milagroso”, brigadistas lograron sacar con vida de entre los escombros a Hernán Gil, un guardia de seguridad que quedó sepultado por escombros y estaba atrapado desde los terremotos del miércoles en un estacionamiento que colapsó en La Guaira.

Los primeros contactos entre el vigilante atrapado y los servicios de asistencia se produjeron el pasado domingo con equipos tecnológicos y, desde entonces, se mantuvo la comunicación constante con él y se le brindó agua y alimentos.

El equipo de rescatistas que participó en el operativo está liderado por Bomberos de Chile, y también por expertos de Estados Unidos, Chile, El Salvador y Costa Rica.

Gil “se encuentra en buenas condiciones y ya fue trasladado a un centro asistencial”, dijeron los Bomberos de Chile, que destacaron que fueron 70 horas de trabajo para poder sacarlo con vida.

El rescate fue festejado por la presidenta encargada de Venezuela. “Hoy celebramos la vida de Hernán Gil. Gracias a los rescatistas nacionales e internacionales que pusieron su cuerpo, su tiempo y su alma en esta misión”, dijo Delcy Rodríguez en X.

Después de más de 100 horas de trabajo sostenido, Hernán Gil fue rescatado con vida de Celebramos la grandeza del ser humano cuando se une por un solo fin: salvar a otro. ¡Gracias a nuestro rescatistas y al apoyo de los rescatistas internacionales! pic.twitter.com/PJiXoa2eKo — Delcy Rodríguez (@delcyrodriguezv) July 2, 2026

Entre tanta devastación y con cada vez menos sobrevivientes, el rescate de Hernán Gil dio una alegría a un país necesitado de buenas noticias.

“¡Lo logramos!”, gritó una voz mientras avanzaba la brigada con la camilla entre muchos aplausos de los presentes. Los miembros de los equipos, habitualmente serios, por fin sonríen ante las cámaras.

El guardia de seguridad de un estacionamiento pasó cuatro días sin saber si sería encontrado, y luego casi otros cuatro días esperando, literalmente, con una luz al final del túnel.

El equipo de bomberos y rescatistas que retiró a Gil portaba banderas de Chile, El Salvador, Venezuela y de otros países que participaron en el largo operativo.

Gil, de 44 años, llevaba una mascarilla de oxígeno y tiene una lesión visible en un ojo. En los últimos días estuvo en comunicación con los bomberos y recibió alimentación e hidratación bajo casi nueve metros de escombros.

Reporte de Osmary Hernández, CNN.