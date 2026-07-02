Gago relata su infarto tras volver al banco de la U: “Tengo una segunda oportunidad”

Fernando Gago volvió al banco de Universidad de Chile y se refirió al infarto que sufrió en junio, episodio que lo obligó a someterse a una intervención médica.

El técnico argentino regresó a dirigir en la derrota por 0-1 ante Unión La Calera por la Copa Chile, tras completar parte de su recuperación.

Fernando Gago y su regreso al banco de la U

Tras el partido, el entrenador de La U fue consultado por su estado de salud y relató cómo enfrentó los días posteriores al episodio cardíaco.

“Tengo una segunda oportunidad, una segunda oportunidad para poder seguir viviendo”, señaló Gago.

El exjugador de Boca Juniors y Real Madrid reconoció que todavía no dimensiona completamente lo que le ocurrió.

“Todavía no caigo, esa es la realidad. No caigo en lo que tuve”, afirmó.

Gago contó que todo comenzó con una molestia física que en un primer momento atribuyó a algo muscular o a un malestar menor.

“El jueves me levanté con una molestia, pensando que era algo muscular, algo de la tos, de malestar de haber dormido torcido, de haber dormido mal”, relató.

El técnico explicó que no imaginó que se trataba de un problema cardíaco y que incluso su esposa le insistió para que se realizara exámenes.

“Tuve molestias, nunca pensé que era lo que tenía”, agregó.

El entrenador sostuvo que, después del partido de aquel día, se sentía de la misma forma y acudió a un centro asistencial, donde los primeros estudios no mostraban alteraciones.

“Cuando llego al hospital, los estudios daban bien y el último estudio dio mal”, dijo.

Según explicó, en la clínica le informaron que tenía una arteria tapada, por lo que fue sometido a un procedimiento que calificó como “muy rápido” y “muy sencillo”.

Gago también contó que retomó de forma gradual el contacto con el plantel y que siguió los partidos mediante conversaciones telefónicas durante su ausencia.

“Lo más lindo es estar en un campo de juego y es lo que voy a tratar de disfrutar”, expresó el entrenador tras su regreso.