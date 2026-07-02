Danny Glover, estrella de “Arma Mortal”, revela que padece Alzheimer: “Puedo vivir con ello”

El actor Danny Glover anunció en una entrevista con el programa Today de NBC que vive con la enfermedad de Alzheimer, un diagnóstico que deterioró su habla, su movimiento y su memoria. “Puedo vivir con ello en cierto sentido”, afirmó, y agregó: “Estoy seguro de que, a medida que avance, las cosas serán diferentes y cambiarán”.

Una carrera entre la acción y los derechos civiles

Glover, de 79 años, construyó una trayectoria que abarca desde la saga “Arma letal” —donde interpretó al sargento Roger Murtaugh junto a Mel Gibson— hasta filmes como “Depredador 2”, la primera entrega de “Saw” y “Los excéntricos Tenenbaums” de Wes Anderson.

Fuera de las pantallas, su activismo por los derechos civiles le valió el Premio Humanitario Jean Hersholt en la ceremonia de los Oscar de 2022.

Según reportó NME, el actor recordó con humor las anécdotas que le dejó la franquicia policial. “He tenido eventos de firmas donde alguien traía su inodoro y yo lo firmaba”, relató, en alusión a la famosa escena de la bomba en la segunda película.

También señaló que su interpretación favorita corresponde al drama “Places In The Heart” (1984). Glover recibió el apoyo público de Gibson, quien prepara una quinta entrega de “Arma letal” como director.