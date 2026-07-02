Canadá se incorpora a Eurovisión 2027, el primer nuevo participante desde Australia en 2015

Canadá participará en el Festival de Eurovisión en 2027, la primera incorporación al concurso desde que Australia se sumó en 2015. La Unión Europea de Radiodifusión (UER) y la radiodifusora pública canadiense CBC oficializaron el ingreso este miércoles, durante la festividad nacional del Día de Canadá.

Una huella canadiense previa en Eurovisión

Según reportó The Guardian, varios artistas canadienses ya compitieron bajo otras banderas. Céline Dion ganó el certamen en 1988 representando a Suiza con “Ne Partez Pas Sans Moi”. Natasha St-Pier (2001) y La Zarra (2023) defendieron a Francia. La presidenta de la CBC, Marie-Philippe Bouchard, sostuvo que la participación “permitirá que el talento canadiense brille en uno de los escenarios musicales más legendarios del mundo”.

El anuncio coincide con un acercamiento diplomático de Canadá a Europa. El primer ministro Mark Carney respaldó al gobierno de Groenlandia ante las amenazas de anexión de Donald Trump y afirmó en Davos que “el orden internacional será reconstruido a partir de Europa” .

El concurso de 2027 se realizará en Sofía luego del triunfo de la búlgara Dara en la edición de este año, que reunió a 35 países. La final de 2026 registró 130 millones de espectadores en todo el mundo, por debajo de los 160 millones de 2025, una contracción que los organizadores vinculan al boicot de España, Países Bajos, Irlanda, Islandia y Eslovenia por la permanencia de Israel en el festival.

A pesar de ese golpe, Eurovisión prepara su primera edición asiática en Bangkok para noviembre. La CBC informó que los detalles de la selección canadiense se conocerán hacia finales de 2026.