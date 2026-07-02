Siren Head, el meme de terror de internet, tendrá película de la mano del director de “Weapons”

El popular personaje de terror de internet Siren Head llega al cine. Según The Hollywood Reporter, el director Zach Cregger, conocido por “Weapons”, uno de los mayores éxitos de terror del año pasado, escribirá el guión junto a Brian Duffield, quien además estará a cargo de la dirección del proyecto.

Siren Head nació como una ilustración de Trevor Henderson en 2018: una figura esquelética de gran altura que tiene sirenas en lugar de cabeza. Desde entonces evolucionó hasta convertirse en un fenómeno de la cultura de internet, con animaciones de fanáticos, relatos y videojuegos que expandieron su universo.

La cultura de internet conquista Hollywood

La película se inserta en una tendencia que gana fuerza en la industria del cine: la adaptación de fenómenos virales al género de terror. Dos de los mayores éxitos de 2026 siguen esa misma línea: “Backrooms”, actualmente en cartelera y dirigida por Kane Parsons, de 20 años, se inspiró en las historias de terror “creepypasta” que circulan en línea, mientras que “Obsession” fue creada por Curry Barker, director que saltó a la fama con cortometrajes en YouTube.

Según reportó NME, Cregger llega al proyecto con impulso: “Weapons” fue uno de los grandes éxitos de terror del año pasado, y la actriz Amy Madigan ganó un Oscar por su papel en la cinta. Una precuela centrada en su personaje, la tía Gladys, está planificada para 2028.