Codelco confirma el fallecimiento de dos trabajadores tras alud de nieve en El Teniente

Este domingo, Codelco confirmó el fallecimiento de los dos trabajadores que permanecían desaparecidos tras un alud de nieve en el sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente.

A través de un comunicado, la empresa estatal informó que, “pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia y las maniobras realizadas en el lugar, se constató el fallecimiento de ambos trabajadores”.

En el mismo mensaje, la estatal expresó sus condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos, compañeros de trabajo y equipos de las empresas afectadas por esta pérdida.

En tanto, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público se encuentra en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente.

Los trabajadores fallecidos pertenecían a la empresa subcontratista San Lorenzo, que presta servicios a la contratista Aura. Ambos realizaban labores de inspección en sectores de la mina a rajo abierto, cuyas operaciones se encontraban detenidas debido al mal tiempo.