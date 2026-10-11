Este domingo, Codelco confirmó el fallecimiento de los dos trabajadores que permanecían desaparecidos tras un alud de nieve en el sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente.
A través de un comunicado, la empresa estatal informó que, “pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia y las maniobras realizadas en el lugar, se constató el fallecimiento de ambos trabajadores”.
En el mismo mensaje, la estatal expresó sus condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos, compañeros de trabajo y equipos de las empresas afectadas por esta pérdida.
En tanto, personal de la Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público se encuentra en el lugar para realizar las diligencias correspondientes y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias del accidente.
Los trabajadores fallecidos pertenecían a la empresa subcontratista San Lorenzo, que presta servicios a la contratista Aura. Ambos realizaban labores de inspección en sectores de la mina a rajo abierto, cuyas operaciones se encontraban detenidas debido al mal tiempo.
Lo más leído
- Cadem: Bachelet es considerada como la mejor candidata de la izquierda y Kast registra 32% de aprobación
- Codelco confirma el fallecimiento de dos trabajadores tras alud de nieve en El Teniente
- Emmanuel Carrère y el asedio a Europa ante la guerra: "Estamos entre China, que nos ignora; Trump, que nos desprecia; y Putin, que nos odia"
- Vuelven las lluvias a Santiago: Pronostican hasta 20 mm y llaman a extremar precauciones en zonas afectadas por aluviones
- Emergencia en El Teniente: Codelco rescata a un trabajador y busca liberar a otros dos tras alud de barro