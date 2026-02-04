Cobros indebidos y hostigamiento telefónico: Scotiabank indemnizará a más de 60 mil clientes por un total de $1.000 millones

La Directora Nacional (S) del Sernac, Carolina González, sostuvo que "las entidades bancarias no pueden utilizar la morosidad como una justificación para ejercer presiones indebidas, hostigamientos o conductas que vulneran la integridad emocional".

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que el Banco Scotiabank deberá indemnizar a más de 61 mil clientes perjudicados por cobros extrajudiciales improcedentes.

Ello tras un acuerdo conciliatorio en el marco de una demanda colectiva presentada por el servicio luego de que se detectaran una serie de conductas contrarias a la Ley del Consumidor.

En concreto, se evidenció acoso y hostigamiento a través de llamadas reiteradas fuera del marco normativo y el cobro de comisiones por gastos de cobranza inapropiados, específicamente de los bancos Scotiabank e Itaú.

El análisis confirmó también otras prácticas contrarias a la ley, tales como cobros indebidos, falta de gestión útil y cláusulas abusivas (se detectó la existencia de elementos en los contratos que vulneraron los derechos de los clientes).

La Directora Nacional (S) del Sernac, Carolina González, sostuvo que “el derecho a recibir un trato digno y respetuoso es básico, lo que implica que las entidades bancarias no pueden utilizar la morosidad como una justificación para ejercer presiones indebidas, hostigamientos o conductas que vulneren la integridad emocional de las personas y la Ley”.

¿Cómo serán las compensaciones?