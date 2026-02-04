País sernac

Cobros indebidos y hostigamiento telefónico: Scotiabank indemnizará a más de 60 mil clientes por un total de $1.000 millones

Por CNN Chile

04.02.2026 / 15:01

La Directora Nacional (S) del Sernac, Carolina González, sostuvo que "las entidades bancarias no pueden utilizar la morosidad como una justificación para ejercer presiones indebidas, hostigamientos o conductas que vulneran la integridad emocional".

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) anunció que el Banco Scotiabank deberá indemnizar a más de 61 mil clientes perjudicados por cobros extrajudiciales improcedentes.

Ello tras un acuerdo conciliatorio en el marco de una demanda colectiva presentada por el servicio luego de que se detectaran una serie de conductas contrarias a la Ley del Consumidor.

En concreto, se evidenció acoso y hostigamiento a través de llamadas reiteradas fuera del marco normativo y el cobro de comisiones por gastos de cobranza inapropiados, específicamente de los bancos Scotiabank e Itaú.

El análisis confirmó también otras prácticas contrarias a la ley, tales como cobros indebidos, falta de gestión útilcláusulas abusivas (se detectó la existencia de elementos en los contratos que vulneraron los derechos de los clientes).

La Directora Nacional (S) del Sernac, Carolina González, sostuvo que “el derecho a recibir un trato digno y respetuoso es básico, lo que implica que las entidades bancarias no pueden utilizar la morosidad como una justificación para ejercer presiones indebidas, hostigamientos o conductas que vulneren la integridad emocional de las personas y la Ley”.

¿Cómo serán las compensaciones?

  • El acuerdo abarca las infracciones ocurridas entre el 12 de mayo de 2020 y el 12 de mayo de 2022.
  • Contempla el pago por parte de Scotiabank de $1.006.963.688, que serán repartidos entre las personas afectadas bajo criterios de proporcionalidad, más 695,14 UF por el grupo de hostigados.
  • También se compensará con 0,15 UTM (cerca de $10.400) a quienes hayan presentado su reclamo ante el Servicio.
  • Todos los montos y procesos de cumplimiento estarán sujetos a auditoría externa para garantizar su transparencia.
  • Los clientes sin deudas pendientes recibirán el pago íntegro a través de transferencia electrónica directa, mientras que los exclientes sin productos activos podrán cobrar el monto correspondiente mediante vale vista electrónico, disponible en cualquier sucursal de Scotiabank.
  • En el caso de clientes o exclientes que a la fecha del pago mantengan deudas vencidas e impagas con Scotiabank, el monto de la indemnización se compensará directamente con el saldo adeudado al banco. Si tras esta acción resultara un saldo a favor del consumidor, este se pagará mediante una transferencia electrónica a su cuenta bancaria o, en el caso de exclientes, se recibirá el excedente (en caso de haberlo) a través de un vale vista electrónico, el cual podrá ser retirado en cualquier sucursal de Scotiabank.

