Cobros extras por US$115 millones y rebaja del 2% desde enero de 2026: Esto dejó el escándalo por error en cuentas de luz

El error, que afecta directamente el bolsillo de millones de hogares, ya provocó la salida del ministro de Energía, Diego Pardow, y obligará a una rebaja de tarifas desde enero de 2026.

Fue esta semana cuando la Comisión Nacional de Energía (CNE) informón en su último informe que detectó un error metodológico en el mecanismo de cálculo de las cuentas de luz.

Según confirmó el organismo, el problema fue detectado recientemente y provocó cobros indebidos por al menos $112 mil millones —equivalentes a unos US$115 millones— en los últimos cuatro procesos tarifarios.

El hallazgo, que ocurre en medio de un período políticamente delicado para el Gobierno y en plena campaña electoral, obligará a ajustar las tarifas a la baja a partir de enero de 2026 y devolver lo cobrado en exceso mediante descuentos directos en las cuentas de electricidad.

Además de eso, el error provocó la salida de Diego Pradow del Ministerio de Energía a raíz del escándalo.

Un error arrastrado desde 2017

El monto del sobrecargo se acumuló debido a un error metodológico en la fijación de los llamados precios nudo, que son los valores que las distribuidoras pagan a las generadoras de energía.

La falla consistía en aplicar simultáneamente dos mecanismos de reajuste: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y una tasa de interés nominal que ya incorporaba el IPC. En la práctica, el efecto de la inflación se duplicaba al momento de ajustar las tarifas, recogió La Tercera.

“Existe una inconsistencia metodológica relativa a la consideración del efecto inflacionario, al aplicar la variación del IPC, y conjuntamente, el empleo de la tasa de interés corriente para operaciones no ajustables en moneda nacional”, señaló la CNE, apuntando a la existencia de “diferencias de facturación”.

Este problema se mantuvo sin corrección durante al menos 13 procesos tarifarios desde 2017, afectando directamente los precios que pagaron los consumidores durante los últimos años, especialmente tras el descongelamiento de las tarifas en 2024.

¿Cómo se detectó?

La versión oficial señala que el equipo técnico de la CNE identificó el error durante una revisión de consistencia interna realizada este año.

Sin embargo, otras fuentes del sector energético indican que fue al revisar los mecanismos para devolver la deuda a las generadoras —producto del congelamiento tarifario en pandemia— cuando se descubrió que los intereses aplicados duplicaban el IPC.

Rebaja de tarifas y devolución

El ahora exministro Pardow confirmó que la corrección del error se traducirá en una rebaja promedio del 2% en las cuentas de electricidad a nivel nacional a partir del 1 de enero de 2026.

En algunas regiones —como Atacama, Coquimbo y Valparaíso— la reducción podría ser de entre un 6% y un 8%, dependiendo de los contratos vigentes entre distribuidoras y generadoras.

La CNE aseguró en un comunicado que la devolución del dinero cobrado en exceso se realizará a través de menores tarifas en los próximos ciclos de facturación.

Pago extra fue del “orden de US$100 millones“, según secretario ejecutivo de la CNE

En CNN Chile Radio, el secretario ejecutivo de la CNE, Marco Mancilla, explicó que “el reajuste tiene que ser por interés corriente, y se estaba reajustando con interés corriente no reajustable, esto es nominal, y además se le aplicaba el reajuste por inflación”, pero que en realidad “correspondería el interés corriente reajustable, para que no sea justamente el doble cobro”.