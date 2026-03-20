Clínicas de Chile valoran anuncio de alerta sanitaria oncológica: Trabajo público-privado ha sido “vital para avanzar en necesidades”

El decreto que permite la alerta sanitaria fue firmado este viernes por el presidente José Antonio Kast. La iniciativa agilizará "los procesos de compras y adquisiciones de bienes y servicios, contratación de personal, la coordinación en la distribución de productos farmacéuticos, la difusión de medidas sanitarias, entre otras medidas urgentes y excepcionales", dijo el mandatario.

El presidente José Antonio Kast, junto a la ministra de Salud, May Chomali, firmaron este viernes un decreto para acortar las listas de espera oncológicas.

La iniciativa, explicaron las autoridades, entregará algunas facultades al sistema de salud público y permitirá la colaboración público-privada a través de la compra de prestaciones al sector privado.

Bajo ese contexto, desde la agrupación Clínicas de Chile valoraron la medida impulsada por el Gobierno.

“Como Clínicas de Chile valoramos el anuncio realizado hoy por el presidente José Antonio Kast y la ministra de Salud, May Chomali, respecto del Decreto de Alerta Sanitaria Oncológica no GES y GES retrasadas. Todas las iniciativas orientadas a fortalecer el acceso oportuno y la continuidad de la atención de los pacientes son muy relevantes, particularmente cuando abordan patologías de alta complejidad como el cáncer”, señalaron en un comunicado.

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Agregaron que “la colaboración público-privada ha demostrado ser vital para avanzar en las necesidades y problemáticas que enfrentamos como país. Como sector prestador privado, contamos con la capacidad de atención y resolución”.

La organización también reiteró su “permanente disposición a participar activamente en la búsqueda de soluciones concretas para responder a la ciudadanía y resolver las abultadas listas de espera de manera pronta y efectiva”.

Por otro lado, la directora ejecutiva del Centro para la Prevención y el Control del Cáncer (CECAN), Carolina Goic, remarcó que la alerta sanitaria permitirá “contar con recursos adicionales a los que ya existen y poder utilizar la red pública tanto como privada. Es lo que mostramos en pandemia como país y lo que permitió efectivamente tener muy buenos resultados”.

Decreto por alerta sanitaria oncológica: ¿De qué se trata?

En la medida, se decretó alerta sanitaria en todo el país para otorgar facultades al sistema de salud público y permitir la colaboración entre los establecimientos públicos y privados por medio de la compra de prestaciones al sector privado.

El presidente Kast destacó que la iniciativa agilizará “los procesos de compras y adquisiciones de bienes y servicios, contratación de personal, la coordinación en la distribución de productos farmacéuticos, la difusión de medidas sanitarias, entre otras medidas urgentes y excepcionales”.

Adicionalmente, se creará un Comité Operativo Nacional que elaborará el Plan Operativo Nacional de Resolución de Listas de Espera Oncológica No GES y Garantías de Oportunidad GES retrasadas.