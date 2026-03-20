Presidente Kast firma decreto que declara alerta sanitaria oncológica: Listas de espera superarían los 27 mil pacientes 

El mandatario y la ministra de Salud, May Chomali, también anunciaron la creación de un Comité Operativo Nacional que tendrá la función de proponer, articular y monitorear la ejecución de un Plan Operativo Nacional de Resolución.

Este viernes, el presidente José Antonio Kast, junto a la ministra de Salud, May Chomali, firmó un decreto que declara alerta sanitaria a nivel por emergencia de salud pública relacionada con las listas de espera de oncología.

En concreto, según cifras del Ministerio de Salud, actualmente hay 27.329 pacientes oncológicos en lista de espera, siendo 19.613 de Garantías Explícitas en Salud (GES) y 7.716 no correspondientes al GES.

Ante esto, el mandatario señaló que el decreto permitirá dotar de facultades extraordinarias a la Subsecretaría de Salud Pública, Subsecretaría de Redes Asistenciales, Servicios de Salud, Fonasa y Cenabast: “Tendrá el fin de permitir la colaboración de las redes pública y privada, mediante la compra de prestaciones al sector privado, agilizando el otorgamiento de prestaciones en convenio”.

“Agilizará los procesos de compras y adquisiciones de bienes y servicios, contratación de personal, la coordinación en la distribución de productos farmacéuticos, la difusión de medidas sanitarias, entre otras medidas urgentes y excepcionales”, agregó.

Además, las autoridades cifraron en 76,8 días el promedio de atraso en la lista de espera GES, mientras que los que no pertenecen a esta alcanzan los 322 días.

Por otra parte, la firma de este decreto contempla la creación en 10 días de un Comité Operativo Nacional que deberá proponer, articular y monitorear un Plan Operativo Nacional de Resolución para estas listas de espera.

Así, la alerta estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2026, con posibilidad de extenderse.