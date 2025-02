Clínica veterinaria deberá pagar casi $5 millones por muerte de perro: Había sido atendido por una uña fracturada

La Corte de Apelaciones de Arica ratificó un fallo que obligó al centro médico animal por la muerte de Spunik.

La Corte de Apelaciones de Arica rechazó un recurso de apelación y ratificó la condena contra la clínica veterinaria Evolución Animal SpA de dicha ciudad.

¿El motivo? Deberá pagar una indemnización por mala praxis en una cirugía que causó la muerte de una mascota de la familia demandante.

Clínica veterinaria es condenada por muerte de perro

De forma unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada confirmó la sentencia del Segundo Juzgado de Letras de Arica, que ordenó a la clínica el pago de una indemnización total de $4.959.620 por concepto de daño moral y emergente.

La denuncia señalaba que un perro de la raza Shit-tzu, llamado Spunik, sufrió una fractura de la uña del dedo análogo mientras paseaba con su dueña.

Posteriormente, al ser intervenido y anestesiado en la mencionada clínica veterinaria, falleció en el proceso de curación, el que fue ejecutado en un pabellón y por una medico veterinaria dependiente.

El fallo sostiene que “dada la condición de salud general del paciente Spunik, afectado solo por la referida lesión, el cumplimiento de la obligación contractual de sanación de su uña, resultaba totalmente plausible, de modo tal que no puede si no estimarse que la muerte del can, ocurrida en la intervención quirúrgica de que fue objeto, constituye un incumplimiento de la demandada de la obligación del contrato”.

La resolución agrega que la aflicción por la muerte de la mascota puede ser compensada “por una suma de dinero determinada prudencialmente por el juez, como efectivamente ocurrió, razón suficiente para desestimar la pretensión de la demandada de exoneración del pago las costas del juicio”.