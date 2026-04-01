Duro golpe a Clínica Las Condes: CMF suspende cotización en bolsa de sus acciones por tardanza en envío de estados financieros

La entidad también suspendió la transacción de todos los valores de la institución luego de advertir que "los inversionistas, accionistas y mercado en general no cuentan con información veraz, suficiente y oportuna sobre la situación financiera de esta sociedad".

La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) anunció la suspensión de la cotización y transacción de acciones y bonos de la Clínica Las Condes en el mercado chileno.

¿El motivo? La entidad reveló una tardanza en el envío de la información financiera de la institución médica al 31 de diciembre de 2025.

A través de un comunicado, la CMF reportó que su presidenta Catherine Tornel, “mediante Resolución Exenta 3565, resolvió suspender la cotización y transacción de acciones y bonos de Clínica Las Condes S.A., hasta el 15 de abril de 2026 o hasta que la sociedad remita sus estados financieros auditados referidos al 31 de diciembre de 2025“.

En esa misma línea, apuntaron a que “Clínica Las Condes S.A. no ha enviado a la CMF su información financiera al 31 de diciembre de 2025, cuyo plazo de presentación venció el 31 de marzo de 2026“.

“Atendido lo expuesto, los inversionistas, accionistas y mercado en general no cuentan con información veraz, suficiente y oportuna sobre la situación financiera de esta sociedad y, por ende, sobre sus valores”, sentenciaron desde la comisión.