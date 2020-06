La doctora Claudia Cortés, infectóloga de la Clínica Santa María, aseguró este martes que el estado de salud del senador Manuel José Ossandón “es de cuidado”, pero que está “en buenas condiciones”. Además, informó que no se realizó un test PCR de salida tras haberse recuperado de COVID-19 hace algunas semanas.

“Lo que sabemos concretamente hoy es que tiene una PCR en niveles de determinación elevados y marcadores negativos y tiene un escáner compatible con una pequeña neumonia que está en curso”, acotó la especialista.

Durante la jornada, desde la Clínica Santa María se detalló que Ossandón ingresó al Servicio de Urgencia Respiratorio el domingo tras presentar un cuadro febril y síntomas respiratorios. Oportunidad en la que se le practicó el test PCR y un scanner torácico, dando ambos resultados positivos. El estudio cuantitativo de anticuerpos fue negativo, por lo que se efectuará una revisión detallada de sus antecedentes clínicos relacionados con esta enfermedad.

El parlamentario RN había sido dado de alta a comienzos de junio y estuvo casi cuatro semanas sin presentar síntomas, hasta que el fin de semana comunicó a sus familiares que no se sentía bien. El lunes informó, a través de un comunicado, que fue internado en la mencionada clínica por un cuadro compatible con el nuevo coronavirus.

Cortés explicó que luego de que el legislador volviera a su hogar para realizar la cuarentena a principios de mes, “él no se tomó una PCR de salida (para confirmar que ya no tenía el virus), porque no es lo recomendado”.

“Pero lo que podemos ver hoy es que tiene un cuadro compatible por coronavirus. Entremedio, estuvo tres o cuatro semanas asintomático, pero no tenemos de ese momento una medición de PCR”, añadió.

En la misma línea, apuntó que se barajan tres alternativas en el cuadro clínico mostrado por Ossandón: por una parte, puede haber mostrado una “respuesta inmune transitoria”, otra alternativa es que no tuvo respuesta inmune o, finamente, una “expresión bimodal de la infección”, es decir presentó una primera crisis menor y ahora nuevamente esta con síntomas.

Por el momento, la infectóloga señaló que “no podemos establecer cuál es”, aunque aclaró también que “no hay mayor diferencia en su tratamiento” dependiendo de la respuesta.

Es por todo esto que concluyó que “clínicamente para nosotros está cursando ahora por una infección por coronavirus”. También subrayó que un falso positivo “es rarísimo” y que un “falso negativo es más probable” que ocurra en términos generales.