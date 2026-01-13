Claudio Crespo habla tras ser absuelto: “La fiscal Chong me ha perseguido en forma parcial”

"No puede ser que el Ministerio Público esté obsesionado con perseguir a un carabinero que solamente cumplía con sus obligaciones", aseveró Crespo.

Este martes, el 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago absolvió en forma unánime de apremios ilegítimos al exteniente coronel de Carabineros, Claudio Crespo, quien era acusado de disparar los perdigones que dejaron ciego a Gustavo Gatica durante el estallido social de 2019.

En la lectura del veredicto —que se extendió por cerca de dos horas—, la jueza Cristina Cabello argumentó, entre otros aspectos, que Gatica tenía piedras en sus manos y que la escopeta es un elemento validado para la defensa, además del uso de “fuerza gradual”.

Tras la decisión del tribunal, el excarabinero afirmó a los medios que “hoy día se hizo justicia, es un día importante para Chile” y que este “triunfo se lo doy a los carabineros, a todos los que día tras día cumplen con su labor, arriesgan su vida”.

“No puede ser que el Ministerio Público esté obsesionado con perseguir a un carabinero que solamente cumplía con sus obligaciones en un momento tan drástico y triste como lo fue el estallido”, expresó, añadiendo que durante ese tiempo los funcionarios policiales actuaron “en forma profesional”.

En ese sentido, Claudio Crespo aseguró: “A mí la fiscal (Ximena) Chong me ha perseguido en forma parcial”, recordando que hubo otros casos en donde también fue a juicio y posteriormente absuelto.

Consultado sobre si tomará acciones en contra de la persecutora, respondió que hoy celebrará junto a su familia “este triunfo y después vamos a ver qué acciones vamos a ejecutar, porque el Estado tiene mucha responsabilidad en los hechos ocurridos”.

“Al alto mando (de Carabineros) de la época les digo que nunca más pueden dejar solo a un carabinero que se está manejando con los medios precarios que les deja el Estado”.