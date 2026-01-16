Claudio Crespo acusa al Partido Comunista de “pagar” a encapuchados para causar desórdenes en el Estallido Social y lanza dura crítica a Gabriel Boric

En ese sentido, Crespo afirmó que "espero sinceramente que nunca vuelva a pasar y que los carabineros que deban enfrentar protestas sean apoyados por sus jefes y políticos. Que sobre todo estos últimos estén a la altura y ningún partido vuelva a financiar una revuelta como la que ocurrió en 2019".

El exfuncionario de Carabineros, Claudio Crespo, absuelto por la justicia del delito de apremios ilegítimos, por el caso del joven Gustavo Gatica, quien perdió la vista durante el estallido, realizó un profundo análisis de lo que fueron los 14 meses de juicio.

Crespo, en entrevista con La Tercera, aseguró que nunca tuvo intención de herir a nadie, criticó al alto mando de carabineros, acusó al PC de financiar a encapuchados para causar desórdenes durante las protestas y lanzó duros dardos al Presidente Gabriel Boric.

Sobre los dichos de Boric en Tolerancia Cero, donde cuestionó la decisión de la justicia y el hecho de que el caso de Gatica quedara sin culpables, Crespo afirmó que “ahí el Presidente está tremendamente equivocado, o sea, él no puede de ninguna manera cuestionar una decisión de un tribunal”.

“Aquí los poderes del Estado están bien limitados unos de otros y separados a la vez, como tiene que ser dentro de una democracia. Entonces el Presidente ya está por entregar su mandato, le quedan cuanto, un mes y medio, y no está actuando como un Presidente, además Boric está equivocado, acá no hay impunidad, acá habló de forma unánime la justicia, aunque no le guste el resultado. Le queda un mes y medio como Presidente y es inaceptable su intromisión con otro poder del Estado”, agregó Crespo.

El exfuncionario policial, que prestó servicios en el sector de Plaza Italia para el Estallido Social aseguró que “nunca disparé un arma de fuego. Nunca disparé la escopeta con la intención de herir o castigar. La escopeta es un arma de contacto dentro de la gradualidad del uso de la fuerza. Cuando el agua y el gas no funcionan y los ataques continúan, viene la escopeta. Eso está en los protocolos. Y ni siquiera era que disparabas y se iban todos. Muchas veces disparábamos y seguían ahí. Al final del día, Plaza Italia quedaba llena de botellas, cajas de vino, cerveza. Había mucha gente alcoholizada, drogada. Vi conductas totalmente irracionales. Hubo muertes entre los propios manifestantes, como la mujer que murió cuando le cayó un poste encima en Corvalán”.

En ese sentido, Crespo afirmó que “espero sinceramente que nunca vuelva a pasar y que los carabineros que deban enfrentar protestas sean apoyados por sus jefes y políticos. Que sobre todo estos últimos estén a la altura y ningún partido vuelva a financiar una revuelta como la que ocurrió en 2019″.

Consultado sobre a qué se refería con esos dichos, el exfuncionario policial contestó: “Varios de los encapuchados que yo detuve me dijeron luego en el calabozo que les pagaban para ir a realizar desórdenes y que eran del Partido Comunista los que pagaban”.

Finalmente, también hizo una crítica al actuar del gobierno en el periodo del Estallido Social. “El gobierno de Sebastián Piñera tuvo mucha responsabilidad en no bajar la intensidad del conflicto. Esto era un problema político, no policial. Pero los dardos fueron todos contra Carabineros. Se hablaba de refundar Carabineros, de que se fuera Piñera. Nosotros hacíamos la pega. Si no la hacíamos, incurríamos en incumplimiento de deberes militares. Yo alegaba que no quería ir más a Plaza Italia, pero me mandaban igual. Llegábamos 15 carabineros contra 200 o 300 personas por calle”, cerró.