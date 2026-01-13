“Cunde el desconcierto” y “me provoca un desgarro muy grande”: Presidente Boric tras veredicto que absolvió a Claudio Crespo

El mandatario también manifestó sus dudas frente al uso de la legítima defensa como argumento absolutorio, particularmente en relación con el principio de proporcionalidad.

El Presidente Gabriel Boric se refirió este martes al veredicto que absolvió al ex carabinero Claudio Crespo, acusado de disparar y dejar ciego a Gustavo Gatica durante una manifestación del estallido social de 2019, señalando su “profunda tristeza” y cuestionando el argumento de la legítima defensa utilizado por el tribunal.

En conversación con Tolerancia Cero, el mandatario afirmó que lo “primero debe ser empatizar con Gustavo Gatica y su familia, destacando la humanidad y templanza” con que han enfrentado el proceso.

“Pese a todo lo que ha sufrido, Gustavo proyecta humanidad, y eso da cuenta del tremendo aporte que va a ser en el Parlamento en el futuro”, señaló.

Boric recalcó que aún no se conoce la sentencia completa, sino solo el veredicto, por lo que consideró “precipitado” sacar conclusiones definitivas respecto a los fundamentos jurídicos del fallo.

“Conocemos lo que dijo la jueza, peor no el detalle. Lo que sí queda claro es que cuando se identifica que una persona determinada Ni nada, disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto”, aseveró.

Asimismo, añadió: “Resulta duro, yo estoy triste, a mí me provoca un desgarro muy grande”.

El Presidente manifestó sus dudas frente al uso de la legítima defensa como argumento absolutorio, particularmente en relación con el principio de proporcionalidad.

“Me cuesta imaginar qué proporcionalidad hay entre un integrante de Fuerzas Especiales, con todo su equipamiento, y un manifestante que no estaba armado, considerando las consecuencias que tuvo”, afirmó.

Según explicó, el tribunal habría considerado un contexto de violencia y un peligro inminente para los funcionarios policiales, argumentando un uso progresivo de medios disuasivos.

Sin embargo, Boric insistió en que la proporcionalidad sigue siendo un punto crítico que deberá analizarse en detalle cuando se conozca la sentencia íntegra.

El Mandatario recordó que el Poder Judicial es autónomo e independiente, y que aún existen recursos procesales pendientes, los cuales ya fueron anunciados por la familia de Gustavo Gatica y su equipo jurídico.

“Esto se va a seguir tramitando, pero desde lo humano es muy desgarrador”, puntualizó.