Cierran 9 estaciones de la Línea 4 del Metro de Santiago: Empresa reportó a una persona en la vía en estación Grecia

El hecho se produjo cerca de las 13:50 horas de este viernes.

Durante la tarde de este viernes, se reportó una nueva incidencia en el Metro de Santiago que provocó el cierre de cuatro estaciones de la Línea 4.

Según reportó la empresa a través de redes sociales, por una persona en la vía, el servicio no está operando en el trayecto entre Tobalaba y Quilín.

De esa forma, las estaciones Tobalaba, Cristóbal Colon, Francisco Bilbao, Simón Bolívar, Plaza Egaña, Los Orientales, Grecia, Los Presidentes y Quilín no cuentan con detención de trenes.

El tramo operativo de momento es solo desde Las Torres hasta la estación terminal de Plaza Puente Alto.