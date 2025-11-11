Cicardini y Manouchehri responden a la Fiscalía Regional de Atacama: “Es muy grave que mienta”

Mientras la diputada señaló que espera "solo haya sido falta de información" por parte del representante regional del Ministerio Público, el parlamentario socialista acusó que estarían "mintiendo".

Los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniella Cicardini respondieron a la declaración de Fiscalía Regional de Atacama, desde donde cuestionaron los dichos de la parlamentaria y su padre, Maglio Cicardini, respecto a las investigaciones penales que llevan adelante por hechos que conciernen a la Municipalidad de Copiapó.

“La Fiscalía de Atacama rechaza categóricamente las graves e infundadas imputaciones sobre la existencia de una supuesta red de corrupción al interior de la Fiscalía en esta región vinculada con el abogado Luis Hermosilla”, señala el comunicado. “Tales aseveraciones resultan mendaces y carentes de todo fundamento, dado que, hasta la fecha, no existe un registro alguno -ni a nivel local ni nacional- sobre denuncia o procedimiento investigativo penal que respalde las declaraciones realizadas por la parlamentaria y su padre”.

Fue precisamente sobre este último punto que la propia diputada contestó, señalando que espera que “solo haya sido falta de información de Fiscalía Atacama” al decir que no han habido denuncias y adjuntando lo que presentó en octubre de 2024.

Espero que solo haya sido falta de información de @FiscaliaAtacama cuando dice que “no existe registro alguno de denuncia”. El 11 de octubre de 2024 ingresamos una denuncia en fiscalía nacional @FiscaliadeChile. La denuncia fue acogida y abrió la investigación en contra del juez… pic.twitter.com/6w0NuHMP9v — Diputada Daniella Cicardini (@Dani_Cicardini) November 11, 2025

Con un tono más crítico, el parlamentario acusó que la Fiscalía de Atacama miente, vinculando esta reacción a relaciones de amistad entre Antonio Ulloa y los fiscales Christian González y Juan Shertzer.

“Es muy grave que la fiscalía de Atacama mienta. Que diga que no ha habido denuncia cuando sí la hay. Pero claro, nada tiene que ver que los fiscales fueran al Caribe con Antonio Ulloa”, dijo a través de su cuenta de X.