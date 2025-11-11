Fiscalía califica como “graves e infundadas” las imputaciones de la diputada Cicardini sobre una presunta red de corrupción

La Fiscalía de Atacama emitió un comunicado tras las declaraciones de la diputada Daniella Cicardini y del alcalde de Copiapó, Maglio Cicardini, quienes mencionaron la existencia de una presunta red de corrupción al interior de la institución vinculada al abogado Luis Hermosilla.

La Fiscalía de Atacama se refirió a las declaraciones de la diputada Daniella Cicardini (PS) y de Maglio Cicardini, padre de la parlamentaria y alcalde de Copiapó.

“La Fiscalía de Atacama rechaza categóricamente las graves e infundadas imputaciones sobre la existencia de una supuesta red de corrupción al interior de la institución en esta región, vinculada con el abogado Luis Hermosilla. Tales aseveraciones resultan mendaces y carentes de todo fundamento, dado que, hasta la fecha, no existe registro alguno —ni a nivel local ni nacional— sobre denuncia o procedimiento investigativo penal que respalde las declaraciones realizadas por la parlamentaria y su padre”, respondió.

En esa línea, el ente persecutor remarcó que estos dichos “dañan injustamente la honra institucional”, afectando a sus funcionarios.

Por otro lado, detallaron que las investigaciones penales vigentes relacionadas con hechos que conciernen a la Municipalidad de Copiapó “se iniciaron tanto de oficio, tras la recepción de informes de la Contraloría Regional de Atacama, como por denuncias de terceros, las que se encuentran a cargo de la Unidad de Casos Complejos dependiente de la Fiscalía Regional de Atacama”.

El origen de la controversia

La parlamentaria respondió a las intervenciones de la senadora Yasna Provoste y del senador Fidel Espinoza.

“La campaña sucia en nuestra contra no es casualidad. Nosotros hemos enfrentado la red del Caso Hermosilla. Reportajes han revelado los vínculos de la senadora Provoste con figuras de esa red de poder y de favores, como el juez Antonio Ulloa o su asesor Aldo Cornejo, mencionado en las escuchas telefónicas. Y fue precisamente la denuncia que presenté la que permitió abrir investigaciones sobre las influencias de esa red en la Fiscalía de Copiapó”, planteó.

Por su parte, el jefe municipal de Copiapó complementó que “Antonio Ulloa tejió una red de influencias en la Región de Atacama que incluso alcanzaba a la propia Fiscalía Regional. Son precisamente estos mismos sectores, vinculados a esa red, los que hoy impulsan acusaciones contra el municipio de Copiapó, movidos nada más que por la venganza, al ser Cicardini quien los ha enfrentado”.