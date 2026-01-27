Choque en Providencia termina con conductora detenida por manejo en estado de ebriedad y documentos vencidos

El hecho se registró en la avenida Santa María durante la madrugada de este martes y terminó con la conductora detenida tras confirmarse que manejaba bajo los efectos del alcohol.

Un grave accidente de tránsito se registró durante la madrugada de este martes en la comuna de Providencia, luego de que una mujer que conducía bajo los efectos del alcohol colisionara contra un vehículo que se encontraba estacionado en la avenida Santa María, a la altura de Los Piñones.

Según los antecedentes policiales, el hecho ocurrió cuando el automóvil de la conductora impactó por la parte posterior a otro móvil que estaba detenido a un costado de la vía, con una persona en su interior que esperaba a un familiar.

Producto de la colisión, ambos vehículos resultaron con severos daños, y uno de ellos fue proyectado a corta distancia de la reja que colinda con la ribera del río Mapocho.

Carabineros concurrió al lugar y sometió a la mujer al examen de alcoholemia, que arrojó un resultado de 1,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

Además, se constató que mantenía la documentación del vehículo vencida, motivo por el cual fue detenida y trasladada a una unidad policial.

Pese a la violencia del impacto, no se reportaron personas con lesiones de gravedad. La conductora resultó con heridas leves, mientras que el otro involucrado no presentó daños físicos.