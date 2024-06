DT señala incumplimiento a la normativa laboral y entregará informe a familias de las víctimas para que evalúen acciones legales

Dos trenes colisionaron en San Bernardo, dejando fallecidos y heridos de gravedad. Además, Carabineros detuvo a dos funcionarios de EFE. La DT indicó que se incumplió la normativa laboral, por lo que habrá multas de 60 UTM, y sostuvo la investigación no sobrepasará los 30 días.

Tras el mortal accidente ferroviario en San Bernardo, la Dirección del Trabajo (DT) afirmó que hubo incumplimiento a la normativa laboral y que les entregarán informes de lo ocurrido a las familias de las víctimas para que evalúen acciones legales.

Además, el organismo indicó que la investigación tendrá prioridad al tratarse de un accidente fatal, por lo que no sobrepasará los 30 días.

Respecto al incumplimiento, la Dirección agregó que las multas son de 60 Unidades Tributarias Mensuales (UTM), es decir, casi $4 millones.

Sin embargo, la DT no indicó, por el momento, cuál es la empresa que no cumplió la normativa. No obstante, sí sostuvo a CNN Chile que son tres compañías involucradas en el caso: Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE), Ferrocarril del Pacífico (Fepasa) y EFE Central, que es filial de EFE.

El accidente

A las 00:15 horas, un tren de pruebas sin pasajeros de EFE y un tren de carga de Ferrocarril del Pacífico (Fepasa) colisionaron fuertemente en la vía principal, entre Puente Maipo y Nos. Producto del impacto, dos trabajadores de la empresa privada fallecieron, mientras que nueve personas resultaron con heridas de gravedad.

Además, la Fiscalía confirmó que dos funcionarios de la entidad pública fueron detenidos por el Departamento de Investigaciones Criminales OS9 de Carabineros. Uno de ellos –el conductor– está hospitalizado en la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) y el otro –encargado del control de vías– se encuentra en custodia del OS9.

En sus respectivos momentos, ambos pasarán a control de detención ante el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Eric Martin, presidente de EFE, indicó que se requiere una “investigación acuciosa” por lo ocurrido. “Las máquinas de Ferrocarriles tienen cajas negras, semejantes a las de los aviones, con las cuales se registran los movimientos, la velocidad y eso son antecedentes que van a estar a disposición de la investigación y de la justicia”, comentó.

Por su parte, Fepasa sostuvo que el tren de carga “contaba con la correspondiente autorización de la Unidad de Control Tráfico de EFE”, por lo que, “la colisión se produjo por causas que se investigan”.