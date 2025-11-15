Choque entre auto y bus Red en la Autopista Central dejó al menos una persona fallecida y tres heridas

La situación ocurrió a la altura del km 11 en Lo Espejo.

La madrugada de este sábado se registró un accidente de tránsito en la Autopista Central, a la altura del km 11 en la comuna de Lo Espejo.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió a eso de las 1:00, cuando un vehículo menor impactó contra un bus del sistema Red Movilidad.

Debido a ello, uno de los ocupantes del auto falleció y otras personas quedaron heridas.

El impacto fue “entre un bus del Transantiago y un vehículo menor, en el cual se encontraban cuatro ocupantes, de los cuales, uno de ellos se encuentra fallecido y los otros tres acompañantes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la Región Metropolitana”, informó el capitán Ignacio Bravo, oficial de Ronda Prefectura Santiago Rinconada.

En tanto, el bus -que pertenecía al recorrido 216- se encontraba fuera de servicio y no llevaba pasajeros.

Producto de la situación, la ruta se mantuvo con tránsito suspendido mientras se realizaban los trabajos correspondientes.

A las 5:31, la Autopista Central comunicó que se habilitaron todas las pistas en la ruta.