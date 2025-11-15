País autopista central

Choque entre auto y bus Red en la Autopista Central dejó al menos una persona fallecida y tres heridas

Por CNN Chile

15.11.2025 / 09:00

{alt}

La situación ocurrió a la altura del km 11 en Lo Espejo.

La madrugada de este sábado se registró un accidente de tránsito en la Autopista Central, a la altura del km 11 en la comuna de Lo Espejo.

De acuerdo a información policial, el hecho ocurrió a eso de las 1:00, cuando un vehículo menor impactó contra un bus del sistema Red Movilidad.

Debido a ello, uno de los ocupantes del auto falleció y otras personas quedaron heridas.

El impacto fue “entre un bus del Transantiago y un vehículo menor, en el cual se encontraban cuatro ocupantes, de los cuales, uno de ellos se encuentra fallecido y los otros tres acompañantes fueron trasladados a diferentes centros asistenciales de la Región Metropolitana”, informó el capitán Ignacio Bravo, oficial de Ronda Prefectura Santiago Rinconada.

En tanto, el bus -que pertenecía al recorrido 216- se encontraba fuera de servicio y no llevaba pasajeros.

Producto de la situación, la ruta se mantuvo con tránsito suspendido mientras se realizaban los trabajos correspondientes.

A las 5:31, la Autopista Central comunicó que se habilitaron todas las pistas en la ruta.

DESTACAMOS

Tecnologías "Y esto no es todo": CNN Chile ofrece desde hoy el pódcast de noticias de la Universidad de Georgetown

LO ÚLTIMO

Deportes La Roja sufrió baja de último minuto previo al partido amistoso con Rusia
Dudas previo a las elecciones 2025: ¿Por cuántos diputados debo votar este domingo?
Tan intenso que provocó actividad sísmica: Así fue el primer show australiano de AC/DC en más de 10 años
Mundial Sub 17: Así quedaron los cruces de octavos de final
Donald Trump tilda de "corrupta" a la BBC y asegura que está obligado a demandarla
Sernac emite alertas de seguridad por defectos en tres modelos de autos vendidos desde 2021: Existe riesgo de accidentes