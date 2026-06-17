Chomali por caso de niños haitianos: “Estamos frente a la máxima expresión de la crisis moral en Chile”

El cardenal Fernando Chomali emplazó a las autoridades a esclarecer el caso de los niños haitianos que ingresaron a Chile y cuyo paradero es materia de investigación.

A través de su cuenta de X, el arzobispo de Santiago afirmó que el país necesita conocer la verdad sobre lo ocurrido y pidió investigaciones que lleguen “hasta el fondo”.

“Chile tiene derecho a saber qué pasó con los niños haitianos”, señaló Chomali.

“Estamos frente a la máxima expresión de la crisis moral en Chile”

En su publicación, el cardenal sostuvo que el eventual tráfico de menores debe ser investigado con especial rigor, debido a la gravedad de las implicancias para el Estado.

“Si se comprueba que hubo tráfico de menores, significa que la corrupción caló en lo más profundo del Estado”, afirmó.

Chomali agregó que este es el momento de demostrar lo contrario “con investigaciones que lleguen hasta el fondo y sanciones ejemplares”.

“Estamos frente a la máxima expresión de la crisis moral en Chile”, concluyó.

Chile tiene derecho a saber qué pasó con los niños haitianos. Si se comprueba que hubo tráfico de menores, significa que la corrupción caló en lo más profundo del Estado. Es hora de demostrar lo contrario, con investigaciones que lleguen hasta el fondo y sanciones ejemplares.… — Card. Fernando Chomali (@FernandoChomali) June 17, 2026

De qué trata la investigación por los niños haitianos

El comentario del cardenal se da en medio de la indagatoria abierta tras la denuncia presentada por el Servicio Nacional de Migraciones ante la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte.

El caso apunta a eventuales irregularidades vinculadas al ingreso de menores haitianos a Chile en vuelos chárter durante 2025, en el marco de procesos de reunificación familiar.

Entre los antecedentes que se investigan figuran posibles fallas en la verificación de vínculos familiares, registros incompletos y dudas sobre el destino de niños, niñas y adolescentes tras su llegada al país.

La Fiscalía deberá determinar si existieron delitos asociados al ingreso de estos menores y si hubo participación o responsabilidad de funcionarios públicos u otras personas involucradas en el proceso.