Chiloé: Sernapesca monitorea muerte de 283 toneladas de salmones en centro de cultivo

El Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) investiga la muerte de 283 toneladas de salmones en la comuna de Quinchao, en Chiloé, región de Los Lagos.

La afectación en el centro de cultivo “Traiguén 2” equivale al 10% del total de peces del recinto y, según los antecedentes informados, se habría originado el 12 de febrero debido a un fenómeno de baja de oxígeno en el sector.

Fiscalizadores del organismo se encuentran en terreno verificando que se cumplan las medidas establecidas en el plan de contingencia activado por la empresa titular, Invermar S.A.

En paralelo, los ejemplares están siendo retirados mediante un pesquero de alta mar (PAM) con destino a la planta reductora La Portada.

El director regional de Sernapesca en Los Lagos, Cristian Hudson, explicó que “es importante indicar que este tipo de fenómenos oceanográficos son ocasionales en la región, provocando mortalidades localizadas en centro de salmones y, en algunos casos, varazón de algunas especies como los langostinos de canales. Vamos a continuar monitoreando este evento puntual y el comportamiento de otros centros de cultivo cercanos”.