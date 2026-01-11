Chileno relata violento episodio en Brasil: “Me asaltaron, me secuestraron y me llevaron a la frontera”

Un turista chileno compartió en redes sociales su experiencia tras ser robado y trasladado contra su voluntad a la frontera con Paraguay, generando un intenso debate sobre la seguridad en el sector.

Un ciudadano chileno relató a través de sus redes sociales un violento episodio ocurrido en la ciudad brasileña de Foz de Iguazú, conocida por su alto flujo turístico y comercial, donde fue asaltado y posteriormente secuestrado de manera temporal.

El hombre, identificado como soy.elcris en TikTok, explicó que el hecho ocurrió cuando salió a comprar pan, una acción cotidiana que terminó convirtiéndose en una situación de alto riesgo.

Durante el asalto, desconocidos le sustrajeron pertenencias como zapatillas, un teléfono celular y una cadena, pero el episodio no se limitó a un robo.

“Fue más el susto”, señaló, relatando que tras el ataque fue retenido y trasladado hasta la frontera entre Brasil y Paraguay, donde fue abandonado sin sus pertenencias ni calzado, quedando a su suerte en una zona limítrofe considerada de alto riesgo.

El testimonio se viralizó rápidamente, generando miles de reacciones en redes sociales. Algunos usuarios calificaron la experiencia como “mala suerte”, mientras que otros advirtieron que el sector fronterizo entre Foz de Iguazú y Ciudad del Este es considerado una “zona roja”.

Pese a la gravedad del episodio, el chileno destacó que no sufrió lesiones físicas.