Chileno gana prestigioso premio “Audubon Photography Awards” por foto de un Martín Pescador

Por CNN Chile

18.09.2025 / 18:17

Es la primera vez que un chileno gana el máximo galardón del certamen, que celebra la belleza de las aves y promueve su conservación frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

El fotógrafo chileno Felipe Toledo Alarcón se llevó el Gran Premio Audubon Photography Awards, uno de los concursos de fotografía de naturaleza más prestigiosos del mundo.

Su obra capturó en Valdivia el momento exacto en que un martín pescador emerge del agua con fuerza y elegancia.

“Después de que el ave realizó seis inmersiones, obtuve la imagen que había estado persiguiendo: un martín pescador elevándose explosivamente del agua, mostrando su belleza, elegancia y poder”, contó Toledo.

Es la primera vez que un chileno gana el máximo galardón del certamen, que celebra la belleza de las aves y promueve su conservación frente a la crisis climática y la pérdida de biodiversidad.

 

