Rector de la UC por terremotos en Venezuela: “El daño más grande tiene que ver con condiciones geotécnicas”

El rector de la Universidad Católica y experto en ingeniería sísmica, Juan Carlos de la Llera, analizó los graves daños provocados por los terremotos registrados en Venezuela y apuntó a factores geotécnicos y estructurales como elementos clave para explicar la magnitud de los colapsos.

En conversación con Radio13c, el académico sostuvo que uno de los sismos fue particularmente complejo por su baja profundidad.

“Uno de ellos fue muy, muy superficial y eso es bien trágico desde el punto de vista sísmico, a 10 kilómetros de profundidad”, explicó.

“Un evento extraordinariamente severo”

De la Llera detalló que un terremoto de magnitud 7,5 a solo 10 kilómetros de profundidad constituye un escenario de alta severidad.

“Tenemos un terremoto hoy día de magnitud de momento 7.5 a 10 kilómetros de profundidad, es un evento extraordinariamente severo”, afirmó.

El experto agregó que, pese a que el evento ocurrió a una distancia considerable de Caracas, los daños observados en zonas como La Guaira podrían explicarse por las características del suelo y el lugar donde estaban emplazadas las construcciones.

“El daño más grande que se observa tiene que ver con condiciones geotécnicas, de suelo y del lugar donde están emplazados esos edificios”, señaló.

Posibles problemas estructurales

El rector de la UC sostuvo que Venezuela cuenta con una norma sísmica obligatoria, al igual que Chile. Sin embargo, advirtió que los daños registrados dan cuenta de eventuales fallas en las edificaciones.

“Ellos tienen una norma sísmica igual que Chile, pero cuando uno mira los daños se da cuenta de que hay algún problema estructural”, indicó.

En esa línea, De la Llera planteó que los colapsos observados en algunos edificios obligan a mirar no solo la normativa existente, sino también su aplicación práctica y la calidad constructiva de las estructuras afectadas.

“Cuando uno mira los daños de estos edificios que cayeron así como en panqueque, uno se da cuenta de que evidentemente hay algún problema desde el punto de vista estructural”, sostuvo.

Factores que podrían explicar los daños

El académico recalcó que aún falta conocer más antecedentes sobre el aspecto constructivo de los edificios afectados.

Sin embargo, apuntó a que las condiciones del suelo, la ubicación de las estructuras y eventuales deficiencias en el diseño o construcción podrían haber influido en la magnitud de los daños observados tras los terremotos.