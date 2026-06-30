Golpe a Trump: Corte Suprema rechaza intento de poner fin a la ciudadanía por nacimiento para millones de personas

(CNN En Español – CNN Chile) La Corte Suprema rechazó este martes el intento de Donald Trump de poner fin a la ciudadanía por nacimiento, tal como se ha entendido durante más de un siglo, al invalidar un decreto que era una pieza clave de la agenda del presidente, aunque desde el principio enfrentó serias dudas sobre su legalidad.

La decisión representa un revés importante para Trump, quien hizo campaña con la promesa de poner fin al llamado “turismo de nacimiento” y cuyo segundo mandato ha estado marcado por una política de endurecimiento contra la inmigración, tanto regular como irregular.

El fallo mantiene vigente el principio de que toda persona nacida en Estados Unidos es ciudadana del país, incluso si sus padres no lo son.

El presidente de la Corte Suprema, John Roberts, redactó la opinión de la mayoría, integrada por jueces conservadores y liberales. Tres jueces conservadores —Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch— discreparon de la decisión.

“La ciudadanía, antes y ahora, era el derecho a tener derechos, a participar libremente en nuestra comunidad política”, escribió Roberts en nombre de la Corte. “Los redactores de la Decimocuarta Enmienda extendieron esa promesa a ‘toda persona nacida libre en esta tierra’. Hoy mantenemos esa promesa”.