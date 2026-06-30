Biministro Daniel Mas y cifras de desempleo: “Chile sigue pagando el costo de años de malas políticas públicas”

El biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, abordó las cifras de empleo a finales de junio dadas a conocer durante este martes.

De acuerdo a lo reportado por el Instituto Nacional de Estadísticas, la tasa de desocupación en Chile del trimestre marzo – mayo se ubicó en 9,4%. Esto representa un aumento de o,5 puntos porcentuales en doce meses.

Al respecto, el ministro Mas sostuvo que “las cifras del INE confirman que Chile sigue pagando el costo de años de malas políticas públicas: bajo crecimiento y una falta de prioridad por la creación de empleos“.

“Hoy tenemos más de 980.000 personas sin trabajo, más de dos millones en la informalidad y una tasa de desocupación de 9,4%, la cual golpea especialmente a mujeres y jóvenes. Un verdadero drama social“, añadió.

Junto con detallar algunas de las medidas que están impulsando desde el Gobierno, sentenció que “nuestro compromiso es uno solo: volver a poner a Chile en marcha para que las familias puedan recuperar la tranquilidad que da un empleo y, así, poder soñar con un mejor futuro”.