Desde subsidios al empleo hasta eliminar la indemnización por años de servicio: Mesa de Reactivación Laboral entrega 22 propuestas para enfrentar el desempleo

La Mesa de Reactivación Laboral, constituida por el ministro del Trabajo y Previsión Social, Tomás Rau, entregó su informe final con un conjunto de 22 propuestas orientadas a incentivar la creación de empleo formal, con énfasis en empleo femenino y reducción de la informalidad.
El trabajo de la Mesa se desarrolló en medio de un deterioro sostenido del mercado laboral chileno. La tasa de desocupación se ha mantenido igual o superior al 8% durante 40 meses consecutivos, y el último registro disponible, correspondiente al trimestre marzo-mayo de 2026, marcó 9,4%, con una cifra de 10,5% para las mujeres.
A esto se suma una caída de 70 mil empleos formales cotizantes entre marzo de 2022 y marzo de 2026 según registros administrativos, en momentos en que la cotización del empleador aumentará en 7 puntos porcentuales durante los próximos años y la jornada laboral continúa su reducción gradual de 45 a 40 horas semanales.
Empleo femenino: reforma a sala cuna y nuevo sistema universal de cuidado extraescolar
Las propuestas se ordenaron en cinco categorías. La primera apunta a incrementar el empleo femenino a través de la aprobación urgente de la reforma a sala cuna actualmente en el Senado, la ampliación de la cobertura preescolar para niños entre 2 y 4 años y la creación de un nuevo sistema universal de cuidado extraescolar que reemplazaría al actual Programa 4a7 de SernamEG, cuya cobertura no supera el 1,1% de la demanda potencial.
Subsidios, jóvenes y formalidad
En materia de subsidios, jóvenes y formalidad, la Mesa propuso ajustes al recién publicado Subsidio Unificado al Empleo para que opere efectivamente como incentivo a la contratación, la ampliación de turnos en obras públicas en ejecución como medida de efecto inmediato sobre el empleo y la creación de un programa de Talento Joven orientado a estudiantes de la educación media técnico-profesional, segmento que agrupa a cerca de 170 mil jóvenes en el país.
Capacitación: Franquicia con copago y un nuevo Sistema de Desarrollo Continuo de Habilidades
Sobre capacitación laboral, el informe recomendó mantener la franquicia tributaria, pero con un copago de las empresas que alinee los incentivos hacia cursos de mayor calidad, además de la creación de un Sistema de Desarrollo Continuo de Habilidades Productivas que integre en un solo portal herramientas hoy dispersas como SABE, ChileValora y la Bolsa Nacional de Empleo.
Regulación laboral: jornada de hasta 52 semanas y posible fin a la indemnización por años de servicio
El bloque de mayor extensión corresponde a la regulación laboral, donde la Mesa propuso extender de 4 a hasta 52 semanas el período de referencia para calcular el promedio de la jornada laboral, establecer un mecanismo de reducción temporal de jornada financiado en parte por el Seguro de Cesantía ante shocks económicos, y evaluar la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio para nuevos contratos a cambio de una indemnización a todo evento.
También planteó fortalecer la polifuncionalidad laboral mediante una modificación al artículo 10 del Código del Trabajo y corregir aspectos de la ley de empresas de aplicación de transporte que, según cifras citadas en el informe, dejarían sin cumplir los requisitos a 83% de los 136 mil conductores actualmente activos.
En ese sentido, la presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), María Teresa Vial, señaló: “Entre todas las propuestas, planteamos habilitar sistemas formales de polifuncionalidad donde el empleador se compromete a capacitar y el trabajador obtiene la certificación de nuevas competencias que adquiere”.
“Creemos que el sistema de indemnización por años de servicio encarece la contratación y termina atando al trabajador a su empleador en lugar de protegerlo. Por eso apoyamos el reemplazo por un seguro con ahorro a todo evento de propiedad del trabajador con aportes mensuales que se acumulan en una cuenta individual disponible ante cualquier situación de desempleo”, agregó.
Información: Sistema abierto de microdatos entre Seguro de Cesantía, SENCE y la Dirección del Trabajo
Como última categoría, incluyeron dos propuestas sobre disponibilidad de información, entre ellas la creación de un sistema abierto de microdatos anonimizados que una las bases del Seguro de Cesantía, SENCE, la Dirección del Trabajo y las superintendencias de Pensiones y de Seguridad Social.
Revisa las 22 propuestas de la Mesa de Reactivación Laboral
- Aprobar con urgencia la reforma a sala cuna en trámite en el Senado, con ajustes en financiamiento, monitoreo y cobertura territorial.
- Ampliar la cobertura de educación preescolar para niños y niñas entre 2 y 4 años.
- Crear un Sistema Integrado de Cuidado Extraescolar que reemplace al Programa 4a7.
- Establecer un sistema centralizado de monitoreo de cupos preescolares y postulación única.
- Ajustar el diseño del Subsidio Unificado al Empleo (SUE) para que opere como incentivo efectivo a la contratación.
- Ampliar a 2 o 3 turnos el trabajo en obras públicas en ejecución.
- Crear un grupo de trabajo gubernamental para abordar la informalidad laboral.
- Implementar un programa de Talento Joven para estudiantes de educación media técnico-profesional.
- Mantener la franquicia tributaria de capacitación con copago empresarial y otros ajustes de calidad.
- Modificar los programas sociales de SENCE, incluyendo certificación de OTECs y licitaciones multianuales.
- Crear un Sistema de Desarrollo Continuo de Habilidades Productivas con portal único (SDCHP).
- Extender de 4 a hasta 52 semanas el período de referencia para calcular el promedio de la jornada laboral.
- Establecer un mecanismo de reducción temporal de jornada ante shocks económicos, financiado en parte por el Seguro de Cesantía.
- Simplificar la autorización de jornadas excepcionales en sectores de operación ininterrumpida.
- Evaluar la eliminación gradual de la indemnización por años de servicio para nuevos contratos.
- Fortalecer la polifuncionalidad laboral mediante modificación al artículo 10 del Código del Trabajo.
- Fortalecer el artículo 161 sobre causal de necesidades de la empresa y reponer la falta de adecuación laboral.
- Constituir una mesa de trabajo entre los ministerios del Trabajo y Justicia para abordar la judicialización laboral.
- Permitir teletrabajo sin sujeción a jornada para cuidadores de menores o personas dependientes.
- Corregir aspectos de la ley de empresas de aplicación de transporte (EAT) que afectan el empleo de conductores.
- Solicitar al INE que explique las discrepancias entre la Encuesta Nacional de Empleo y los registros administrativos de cotizantes.
- Crear un sistema abierto de microdatos anonimizados que integre las bases del Seguro de Cesantía, SENCE, la Dirección del Trabajo y las superintendencias de Pensiones y Seguridad Social.
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