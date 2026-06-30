Bárbara Hernández recibe el premio Espíritu Antártico 2026 y adelanta que buscará llegar “más al sur del paralelo 66 para postular a un nuevo récord Guinness”

La nadadora de aguas gélidas Bárbara Hernández fue galardonada con el premio Espíritu Antártico 2026.

La Fundación Antártica21 entregó el reconocimiento a la “sirena de hielo” en una ceremonia realizada en Magallanes, donde estuvieron presentes autoridades locales, representantes del mundo científico y miembros de la comunidad regional.

Hernández tiene una destacada trayectoria en natación en aguas abiertas de baja temperatura. Actualmente tiene cuatro récords Guinness en aguas gélidas, se convirtió en la primera persona sudamericana en completar el desafío de los “Siete Mares” y es la primera chilena en ser parte del International Marathon Swimming Hall of Fame.

El año pasado, además, completó la histórica hazaña del doble cruce del Canal de la Mancha a nado.

“Recibir este premio en la Región de Magallanes es profundamente significativo para mí porque este territorio ha sido parte esencial de mi historia. Aquí aprendí que los límites pueden superarse y espero que mi experiencia inspire a muchas más personas a creer en lo imposible”, expresó la sirena de hielo.

En la instancia, participó del tradicional “Chapuzón del Estrecho 2026”.

Hernández también destacó el rol de la Fundación Antártica21, señalando que “ellos son líderes en una mirada responsable del turismo, en hacer ciencia y en acercar estos territorios a las personas para que, como chilenos, los sintamos parte de nuestra identidad”.

En la instancia, la nadadora adelantó que espera realizar nuevos proyectos y volver a la Antártica “incluso más al sur del paralelo 66, para postular a un nuevo récord Guinness”.

Por su parte, el director ejecutivo de Fundación Antártica21, Edgardo Vega, comentó que este es el cuarto año consecutivo que entregan el premio Espíritu Antártico, el cual “busca destacar vidas y acciones humanas que han aportado al imaginario antártico y que, con su ejemplo, resaltan la importancia de la Antártica no solo para Chile, sino para el mundo”.

“Hoy hemos querido destacar a Bárbara Hernández, una mujer chilena, psicóloga, que ha batido cuatro récords Guinness, todos logrados en aguas de la Región de Magallanes y de la Antártica chilena. Por eso estamos muy contentos de que haya aceptado nuestra invitación y reciba este reconocimiento, que es también un reconocimiento de todos los magallánicos“, dijo.

Entre los referentes distinguidos se encuentran el explorador y deportista extremo español Antonio de la Rosa (2023), que cruzó el mar de Drake a remo; el explorador Alejo Contreras (2024), el primer chileno en alcanzar la cumbre del monte Vinson y en completar expediciones al Polo Sur; y Anelio Aguayo-Lobo (2025), quien es pionero en el estudio de mamíferos marinos en Chile y figura clave en el desarrollo de la ciencia antártica nacional.