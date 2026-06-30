WhatsApp anuncia la creación de nombres de usuario para reforzar la seguridad: ¿Cómo reservar uno?

WhatsApp anunció la creación de una nueva función de privacidad, con la creación de nombres de usuario.

La popular aplicación de mensajería instantánea dio a conocer que las personas podrán “reservar” un nombre de usuario a partir de esta semana y utilizarlo más adelante, cuando la función sea lanzada.

“Con más de tres mil millones de usuarios en WhatsApp, muchos nombres se repiten, por lo que abrimos las reservas con anticipación para que todos tengan la oportunidad de elegir el nombre de usuario que les importa”, señaló Meta, compañía dueña de WhatsApp.

La empresa también indicó que “cuando alguien nuevo entra en tu vida, compartir su número de teléfono puede parecer un paso importante. Esto se debe a que un número de teléfono es personal y está vinculado a muchos aspectos de tu vida. A veces, simplemente quieres charlar sin dar tu número”.

Esta nueva función permitirá agregar a otros usuarios sin la necesidad de entregar el número de teléfono y, de esa manera, lograr que la app sea más privada: “No hay directorio para buscar ni sugerencias: las personas deberán saber tu nombre de usuario exacto para contactarse por primera vez”.

De esa manera, cuando envíes un mensaje a una persona o empresa por primera vez, ellos ya no verán tu número telefónico, si es que activaste tu nombre de usuario.

¿Cómo “reservar” un nombre de usuario en WhatsApp?

Las personas deben tener la última versión de WhatsApp e ir a “Ajustes” > “Cuenta” > “Nombre de usuario”.

La compañía dispuso de un generador de nombres de usuario en caso de necesitar ayuda para la creación de un nombre.

Asimismo, para creadores de contenido, pequeñas empresas y organizaciones que “desean mantenerse una presencia online constante”, se reservó la opción de “usar su nombre de usuario de Instagram o Facebook en WhatsApp”.