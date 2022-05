Chile Vamos anunció que no apoyará la acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches, impulsada por parlamentarios del Partido Republicano.

“Los partidos agrupados en Chile Vamos no compartimos el momento ni la forma de avanzar en esta acusación constitucional contra la ministra del Interior”, señaló el diputado Jorge Alessandri (UDI).

Alessandri sostuvo que ” la ministra Siches lo ha hecho mal, no está preparada para el cargo, no ha combatido la delincuencia con fuerza ni ha desplegado las señales concretas, pero a esos problemas la acusación constitucional no contribuye en nada“.

Por su parte, el diputado Francisco Undurraga (Evópoli) señaló que “nosotros condenamos todas las inacciones que ha hecho este Gobierno, pero no vamos a concurrir con nuestros votos a avalar una pésima acción política por parte de un partido de derecha”.

"No compartimos el momento ni la forma de avanzar en la acusación"

“Creemos que no solamente es un error político, también es una torpeza política la que hoy se está planteando. Tenemos que ser serios y acostumbrar a este parlamento a actuar de forma seria”, afirmó Undurraga.

El diputado Andrés Longton (RN) recalcó que “no es el momento ni la forma (…) Una acusación constitucional nos desvía del foco de lo que es prioritario para el país, que es trabajar las urgencias sociales y no seguir viendo a este Congreso entrampado en una disputa política constante”.

Además de anunciar su rechazo a la acusación, los jefes de bancadas emplazaron al presidente Boric a “enmendar el rumbo del Gobierno“. “Le seguiremos exigiendo al Gobierno que ponga prioridad a la agenda legislativa y a las medidas que fortalezcan la señal de que no se está avalando una agenda de impunidad”, dijo Longton.