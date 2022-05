Desde el Congreso Nacional, la bancada del Partido Republicano anunció una acusación constitucional contra la ministra del Interior, Izkia Siches.

El diputado Luis Sánchez, en la vocería del grupo, manifestó que “esto no es causalidad, es producto de la inacción, de la desidia, del actuar de este gobierno y, concretamente, de la ministra del Interior, que se ha negado reiteradamente a aplicar el derecho en nuestro país“.

“La primera vez que fue a la región de La Araucanía, hemos visto su negativa a presentar una denuncia ante tribunales por los ataques que ella y su equipo sufrieron; Eso no es algo que queda solo a su decisión, ella tiene una responsabilidad ante todo Chile, especialmente en materia de seguridad pública”, agregó el parlamentario, señalando que “por eso, no puede ser que tengamos un ministro del Interior en nuestro país que no haga cumplir las leyes, que deje campear el terrorismo en La Araucanía, que deje campear al narcotráfico y la delincuencia en las poblaciones y en los lugares más desamparados de nuestro país”.

“Es impresentable, es contraderecho, creemos que están los argumentos suficientes”, sentenció Sánchez, quien, consultado sobre la fecha en que levantarían la acusación, afirmó que “nuestros asesores jurídicos están elaborando el documento de la acusación, siendo muy transparentes, hasta el minuto no hemos fijado un plazo, pero creemos que a la vuelta de la semana distrital estarán listos los antecedentes suficientes”.

Lee también: Gobierno anunció estado de excepción para la Macrozona Sur tras no conseguir respaldo para “estado intermedio”

“Respecto de las otras bancadas, hemos conversado con distintos partidos, principalmente de Chile Vamos; ellos tienen su posición, nosotros tenemos la nuestra y se verá ante la sala la posición de ellos ante sus votantes”, indicó el diputado.

Frente a la contrapregunta, en que se le hizo ver que algunos personeros de Chile Vamos ya habían hablado de ejercer una interpelación y no una acusación, sostuvo que “llevamos un tiempo conversando con ellos; Cuando, tras el viaje a La Araucanía de la ministra Siches, nosotros consideramos necesaria una interpelación, no estuvo ahí la voluntad de Chile Vamos para colaborar“, agregando que “personalmente, creo que han tenido una posición muy cambiante, que incluso no genera mucho espacio para la confianza respecto de estos temas y por eso hemos preferido presentar esta acusación constitucional por nuestra cuenta”.

En tanto, el jefe de bancada y diputado por La Araucanía, Mauricio Ojeda, quiso aclarar que “como bancada y como seres humanos, tenemos nuestras diferencias, como dice el dicho: ‘La ropa sucia se lava en casa’, pero llegamos a un acuerdo y todos estamos participando y confiados en que estamos siendo valientes respecto a lo que Chile necesita”, acusando que “no es posible que en todo el territorio nacional nos veamos enfrentados a la delincuencia, al sicariato, al narcotráfico, a carteles de la droga instalados en Chile, y hay inacción (…) ¿La ministra se ha reunido con una sola víctima del terrorismo, con una persona a la que le hayan quemado la casa, a la que le hayan matado a un familiar? Con nadie“.