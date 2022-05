La ministra del Interior, Izkia Siches, cuestionó la acusación constitucional que presentará en su contra un grupo de diputados del Partido Republicano .

“Espero conocer el texto (…) Me llama la atención que parlamentarios presenten algo de esta magnitud sin haber presentado el texto“, señaló la secretaria de Estado en conversación con Meganoticias.

Siches señaló que los diputados republicanos “solo hicieron un anuncio comunicacional y no señalaron claramente cuáles son las infracciones que he cometido como ministra del Interior”.

La ministra recalcó que “las peleas políticas no les importan a las personas, les importa que nos hagamos cargo de los problemas de seguridad y eso es lo que hemos estado trabajando”.

“Un periodo difícil”

Siches también reflexionó sobre las dificultades que ha enfrentado durante su gestión. “Ha sido un periodo difícil. Siempre supe que el Ministerio del Interior en este momento, con problemas migratorios, con el problema en La Araucanía, la delincuencia y saliendo de una crisis económica tremenda, sería difícil”, dijo.

“Nunca he sido una mujer que no se enfrenta a desafíos complejos. (…) Me tocó sumarme a la campaña del presidente Gabriel Boric en segunda vuelta, en un momento donde pensábamos que íbamos a perder, y lo enfrenté con tenacidad, pero con compromiso”, agregó.