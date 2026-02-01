País copa davis

Chile se enfrentará ante un diezmado Serbia en la Copa Davis

Por CNN Chile

01.02.2026 / 16:31

{alt}

Chile se enfrentará a Serbia en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

El próximo 6 y 7 de febrero, Chile se enfrentará a Serbia por  la Qualifiers de Copa Davis, fase que se disputará en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional

El capitán del equipo chileno, Nicolás Massú, anunció la nómina para el encuentro, la que estará integrada por Cristian Garin (78°), Alejandro Tabilo (81°), Tomás Barrios Vera (108°), Nicolás Jarry (133°) y Matías Soto (148° en dobles), quienes buscarán hacer valer la localía.

Sin sus principales figuras

Por su parte, Serbia llega al duelo con un equipo diezmado. A la ya anunciada baja de Novak Djokovic (4°), se le suman la ausencias de Miomir Kecmanovic (60°), Hamad Medjedovic (90°) y Laslo Djere (92°).

Frente a este escenario, que el capitán del equipo serbio, Viktor Troicki, nominó a Dusan Lajovic (125°), Ognjen Milic (466°) , Branko Djuric (499°) y los doblistas  Matej Sabanov (177°) e Ivan Sabanov (210°).

