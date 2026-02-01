Chile se enfrentará ante un diezmado Serbia en la Copa Davis

Chile se enfrentará a Serbia en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

El próximo 6 y 7 de febrero, Chile enfrentará a Serbia por los Qualifiers de la Copa Davis, serie que se disputará en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional.

El capitán del equipo chileno, Nicolás Massú, anunció la nómina para el encuentro, la que estará integrada por Cristian Garin (78°), Alejandro Tabilo (81°), Tomás Barrios Vera (108°), Nicolás Jarry (133°) y Matías Soto (148° en dobles), quienes buscarán hacer valer la localía.

Sin sus principales figuras

Por su parte, Serbia llega al duelo con un equipo diezmado. A la ya anunciada baja de Novak Djokovic (4°), se le suman la ausencias de Miomir Kecmanovic (60°), Hamad Medjedovic (90°) y Laslo Djere (92°).

Frente a este escenario, que el capitán del equipo serbio, Viktor Troicki, nominó a Dusan Lajovic (125°), Ognjen Milic (466°) , Branko Djuric (499°) y los doblistas Matej Sabanov (177°) e Ivan Sabanov (210°).