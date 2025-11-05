Chile refuerza su presencia estratégica en la Antártica: Fuerza Aérea reabrirá la Base Teniente Luis Carvajal Villarroel

Desde el Ministerio de Defensa destacaron que es la base más austral y que es la única base chilena que está dentro del Círculo Polar Antártico.

El Ministerio de Defensa anunció que la Fuerza Aérea reabrirá la Base Aérea Antártica Teniente Luis Carvajal Villarroel.

Se trata de la base más austral y la única base chilena ubicada al interior del Círculo Polar Antártico.

Desde la cartera indicaron que la nueva dotación estará compuesta por 12 personas -10 uniformados y 2 civiles-, “quienes trabajarán en reacondicionar las instalaciones y brindar apoyo a las misiones científicas y logísticas que se desarrollan en el continente blanco”.

— Ministerio de Defensa Nacional (@mindefchile) November 4, 2025

El capitán de bandada Ernesto Inostroza, quien será comandante de la Base, señaló que se busca “ir a hacer soberanía dentro del Circulo Polar Antártico, poder marcar presencia y poder reactivar todos los servicios que eventualmente podríamos prestar en apoyo a la comunidad e internacional en ese sector”.

“Hace 10 años que no hemos podido activar la Base Antártica Luis Carvajal, ahora en conjunto con el Ministerio, el EMCO y la fuerza Aérea se están haciendo todos los esfuerzos para poder activar la base. Es la base que está más cerca al polo como base de una institución, porque después está la estación científica conjunta Glaciar Unión”, comentó, añadiendo que se trata de “un desafío bastante interesante”.

La Base Aérea Antártica Teniente Luis Carvajal Villarroel, que fue inaugurada en 1985, lleva dicho nombre en honor al teniente Luis Carvajal Villarroel, “quien trágicamente fue el primer fallecido de la Fuerza Aérea en caer en servicio por actividades en la Antártica”, consigna la Armada.

De acuerdo al Instituto Antártico Chileno (Inach), cerca de la base hay “poblaciones de equinodermos, por lo que pueden realizarse estudios de biología marina. Además, es posible hacer investigaciones geológicas y meteorológicas, estas últimas de interés, debido al alejamiento geográfico de otras bases”.