“Chile necesita crecer, pero el progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural”: Matthei saca la voz tras polémica medioambiental de Kast

La exabanderada presidencial además apuntó a que la revisión de las normativas permitan alcanzar "un equilibrio real" entre ambas prioridades.

Durante los últimos días, se generó una polémica en el Gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego que se revelara que el Ministerio del Mediambiente retiró de Contraloría 43 decretos relacionados con la conservación medioambiental.

La situación fue ampliamente criticada por la oposición. Incluso, medios estadounidenses como Bloomberg, alertaron que la situación es un “movimiento radical que amenaza con dañar las credenciales ecológicas de Chile“.

En este contexto, la excandidata presidencial de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI) ocupó su cuenta de X -antes conocida como Twitter- para referirse a la situación.

Matthei aseguró que “mi postura es clara: Chile necesita crecer y atraer grandes inversiones con agilidad, pero este progreso no puede ser a costa de nuestro patrimonio natural“.

“Espero que la revisión de estas normativas nos permita alcanzar un equilibrio real, donde el desarrollo de Chile avance de la mano con la protección de nuestra fauna y medio ambiente“, sentenció la también exministra del Trabajo durante el gobierno del exPresidente Piñera.