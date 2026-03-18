Bloomberg y polémico retiro de decretos ambientales del Gobierno de Kast: Un “movimiento radical que amenaza con dañar las credenciales ecológicas de Chile”

El sitio norteamericano especializado en economía y finanzas además destacó que "Chile ha sido pionero en temas ambientales en América Latina".

Bloomberg abordó la polémica surgida en las últimas horas en Chile, luego que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast retirara 43 decretos medioambientales que quedaron desde la administración del exPresidente Boric.

El sitio norteamericano especializado en economía y finanzas indicó en una publicación que “el nuevo gobierno de Chile tomó medidas para retirar decenas de decretos ambientales emitidos bajo la administración anterior”, lo que es un “movimiento radical que amenaza con dañar las credenciales ecológicas de la nación latinoamericana mientras busca impulsar la inversión”.

Además, puntualiza que “los decretos incluían la designación del mar alrededor de las islas Juan Fernández como zona protegida y el fortalecimiento de la defensa de la especie del pingüino de Humboldt“.

Respecto a los avances medioambientales del país, se indicó que “Chile ha sido pionero en temas ambientales en América Latina, nombrando más del 20% de su ‘superficie terrestre nacional’, incluidas las aguas interiores, como áreas protegidas e invirtiendo miles de millones en energías renovables”.

Del mismo modo, indican que “la revisión es parte del plan de auditoría interna de la nueva administración, que exige un examen exhaustivo de todos los decretos y reglamentos pendientes, informó el Ministerio de Medio Ambiente en un comunicado el martes”.