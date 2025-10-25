Chile mantiene calificación crediticia “estable” y confirma solidez fiscal ante agencias internacionales

Las agencias S&P y Moody’s mantuvieron las calificaciones soberanas de Chile, destacando la solidez de sus marcos fiscal y monetario, un perfil de deuda moderado y la resiliencia de la economía frente a desafíos internos y externos. El Ministerio de Hacienda valoró la decisión como un respaldo a la política fiscal del país.

Las agencias clasificadoras S&P Global Ratings y Moody’s ratificaron la calificación crediticia de Chile, confirmando la solidez fiscal e institucional del país. S&P mantuvo la calificación en A con perspectiva “estable”, mientras que Moody’s confirmó un nivel A2, también con outlook “estable”.

Según el Ministerio de Hacienda, estas decisiones se basan en la fortaleza institucional chilena, la consistencia de sus marcos fiscal y monetario, y un perfil de deuda moderado en comparación con otros países.

S&P proyecta que la deuda neta del gobierno general se estabilizará en torno al 37% del PIB entre 2025 y 2028, apoyada por un escenario de crecimiento económico y consolidación fiscal.

La agencia prevé un crecimiento del PIB de 2,5% en 2025, con un promedio cercano a 2,2% entre 2026 y 2028, impulsado por inversión y exportaciones. Asimismo, estima que la inflación convergerá al 3% en 2026, destacando la acción del Banco Central y la resiliencia del sistema financiero.

La calificadora subraya además que la inversión extranjera directa será suficiente para financiar los déficits de cuenta corriente, beneficiada por precios favorables del cobre y la ejecución de proyectos, apoyada por el programa de acumulación de reservas del Banco Central.

S&P también destacó avances recientes en materia institucional, como la Reforma de Pensiones, la Ley de Cumplimiento Tributario y ajustes a la Ley de Responsabilidad Fiscal.

Por su parte, Moody’s proyecta que la consolidación fiscal se mantendrá en los próximos años, lo que permitirá mantener la deuda pública por debajo del umbral prudente del 45% del PIB. La agencia estima un crecimiento real de alrededor del 2,5% este año y el próximo, respaldado por mayor inversión y exportaciones.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, valoró la decisión de las agencias: “La ratificación de la calificación crediticia nos deja en una muy buena posición para enfrentar la tramitación presupuestaria, porque refleja la solidez fiscal de nuestro país. Si alguien tiene dudas sobre la política fiscal de Chile, basta revisar lo que señalan las clasificadoras de riesgo. En estos cuatro años, la deuda pública registrará el menor crecimiento desde el primer gobierno de la Presidenta Bachelet, y eso es algo que el mercado internacional valora positivamente”.

Con estas ratificaciones, Chile consolida su posición dentro del rango “A” del grado de inversión, comparable con países como Lituania, Letonia e Israel, según S&P, y similar a Lituania y Polonia, según Moody’s. En ambos casos, Chile se mantiene por encima de la mayoría de las economías de la región.