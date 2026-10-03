Servicio Nacional de Migraciones aumentará 41,4% su presupuesto 2027 para expulsiones y modernización del servicio

Luego de ejecutar el último peso asignado en el Presupuesto 2026 para expulsiones de migrantes por vía judicial y administrativa, el director del Servicio Nacional de Migraciones (SERMIG), Frank Sauerbaum, resaltó que el Presupuesto 2027 estima un aumento del 190%.

Un total de 4 mil millones de pesos destinados para las expulsiones se ejecutaron en su totalidad hasta agosto y, además, considera un viaje de 40 extranjeros que ocurrió el pasado 30 de septiembre, con destino a Perú y Colombia.

Para Sauerbaum, pasar de $4 mil millones a más de 11.604 millones representa “un salto importante para dar continuidad a la política de expulsiones que nos encomendó el Presidente Kast, que tiene como finalidad ordenar la casa; tener una migración ordenada, segura y regular”.

En esa misma línea, apuntó —de acuerdo con lo consignado por Radio Biobío— que al contar con mayores recursos “nos permitirá, a través de una combinación de vuelos comerciales, chárter, FACH y vía terrestre, un salto cuantitativo en lo que se refiere a expulsiones”.

Hasta el 30 de septiembre último, según cifras del organismo, se han concretado 1.764 expulsiones, a lo que se suman 10.197 salidas voluntarias y una caída de 93% en las denuncias en frontera de ingreso por paso no habilitado.

Modernización del Servicio

En general, el aumento del presupuesto para la entidad será de un 41,4%, debido a que se contempla destinar parte de estos recursos a la automatización documental mediante inteligencia artificial, lo que permitiría entregar respuestas en un menor tiempo.

Según el SERMIG, el organismo recibe un promedio de 400 mil solicitudes al año, por lo que la modernización del sistema permitiría agilizar los tiempos de respuesta para los usuarios.

Finalmente, Frank Sauerbaum destacó que el aumento presupuestario también contempla la ejecución de proyectos de ley que serán ingresados próximamente al Congreso Nacional.