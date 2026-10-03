Elecciones 2026: Lula da Silva cierra su campaña en São Paulo ante una multitud

(EFE).- El presidente y candidato a la reelección, Luiz Inácio Lula da Silva, encabezó este sábado un masivo acto de cierre de campaña en São Paulo, el mayor colegio electoral del país, que el propio Partido de los Trabajadores calificó como “el último baile”.

“A última dança”, colocó la histórica agrupación política en sus redes sociales para referirse a la manifestación de apoyo al mandatario de 80 años que va tras su cuarto mandato no consecutivo.

La música y el clima festivo comenzaron temprano en la Avenida Paulista, aunque la caravana formal que iniciaba con el descenso hacia una plaza del centro de la ciudad arrancó una hora y media después con la llegada del líder progresista.

El código de vestimenta implícito para acudir era rojo, el color de la agrupación, y se respetó a rajatabla, tanto que un grupo de mujeres se tiñó el cabello en este tono para este sábado.

Miles de personas se acercaron con banderas, cotillón, y hasta bisutería con el rostro de Lula. Otras, optaron por mostrar su adhesión desde los balcones de los edificios residenciales y las terrazas de los locales gastronómicos que caracterizan esa calle.

Lula realizó el recorrido a bordo de un camión de sonido luciendo su clásico sombrero Panamá para protegerse del sol y estirándose constantemente para tocar las manos de los presentes que colmaban el asfalto.

En el vehículo estuvo acompañado por su candidato al gobierno del estado de São Paulo, el exministro de Hacienda Fernando Haddad, y sus candidatas al Senado, la exministra de Ambiente Marina Silva y la exministra de Planificación Simone Tebet.

Durante su discurso, Lula invitó a ir a las urnas “con mucha tranquilidad, sabiendo que de un lado está la democracia y la soberanía”, y del otro lado, “la barbarie y la corrupción”.

“Vamos a necesitar de la fuerza de todos. A partir de esta caminata, nadie descansa. Necesitamos conversar con las personas en la calle, en el bar, en la iglesia, en los comercios, para que todo el mundo vaya a votar”, expresó con poca voz el mandatario, que en la última semana encabezó uno o dos mítines por día en diversas ciudades del país.

Mientras Flávio Bolsonaro concentra sus esfuerzos en captar el voto de otras fuerzas conservadoras, la estrategia del oficialismo apunta directamente a reducir la abstención, históricamente elevada en el país.

“Soberanía”, la palabra más repetida

Bajo el intenso sol, una palabra se repetía entre los entrevistados: soberanía. Ni salud, ni educación, ni seguridad.

Anelisa Barreto, de 39 años, comentó a EFE que una victoria de Bolsonaro significaría “el fin de la soberanía y el entreguismo a Estados Unidos”.

Barreto fue una de las atracciones de la jornada, ya que cargaba una bandera con la imagen en blanco y negro de Lula siendo levantado en hombros por sus compañeros sindicalistas en 1981. Las personas se agrupaban frente al estandarte para sacarse una foto haciendo la “L” con los dedos.

Geová Tavares, empleado bancario de 61 años, afirmó que reelegir a Lula es clave “para que Brasil continúe en democracia”.

“El otro candidato defiende la interferencia externa, es aliado de (Donald) Trump y está ligado a las milicias en Río de Janeiro. Su padre estuvo cuatro años en el poder y no hizo nada por el pueblo brasileño”, expresó.

Las periodistas Cláudia Erthal, de 62 años, y Janice Barcelos, de 58, que siguen a Lula desde su primera candidatura en 1989, acudieron juntas este sábado para apoyar la reelección del actual presidente ya que confían en “la continuidad” de la gestión.

Además, “su reelección es muy importante porque la alternativa a él es la peor posible. Supone un gran retroceso”, dijo Erthal.

A menos de un día del inicio de los comicios, el ambiente entre la militancia osciló entre el entusiasmo y las matemáticas para evaluar la posibilidad de resolver la contienda en la primera vuelta.

Parte de los manifestantes admitió que el escenario podría inclinarse hacia un balotaje ajustado, mientras que otros dicen prepararse para volver a la Avenida Paulista a festejar la noche del domingo tras la divulgación de los resultados.